Vins et spiritueux français : des exportations encourageantes

Alors que le mois de septembre est traditionnellement celui des vendanges, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux vient de publier des chiffres encourageants des exportations du secteur pour le premier semestre 2016. Le chiffre d'affaires s'élève à 5,3 milliards d'euros sur cette période.

Une croissance favorable aux spiritueux

Les exportations des spiritueux ont poursuivi leur croissance au premier semestre avec 23,8 millions de caisses exportées et un chiffre d'affaires de près de 1,8 milliard d'euros. Cette croissance est tirée vers le haut grâce aux performances du Cognac (+ 5 % en volume et en valeur) et de la Vodka (6 % en volume et 4% en valeur).

Une situation contrastée pour les vins

En ce qui concerne les vins, les mousseux continuent leur progression aussi bien en volume (+2%) qu'en valeur (4%) avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. Cette forte activité est portée par le champagne et par tous les vins mousseux à appellation d'origine protégée. Du côté des vins tranquilles, les exportations reculent en valeur (-2 %) et également en volume (-3%).

Une baisse de la production de vin annoncée

D'après les données du ministère de l'Agriculture, les exportations françaises de vins reculent en volume depuis 2012 passant de 15 millions d'hectolitres en 2012 à 14,2 millions en 2015. En revanche, elles progressent significativement en valeur passant de 7,85 milliards d'euros en 2012 à 8,27 milliards en 2015. Autrement dit, la valorisation des exportations a été très importante durant cette période.

Cette baisse des exportations en volume depuis 2012 pourrait s'accompagner d'une production viticole en baisse pour 2016 selon les projections du ministère publiées à la fin du mois d'août dernier. D'après les dernières estimations, la récolte de vin s'établirait en 2016 à 42,9 millions d'hectolitres en France, inférieure de 10 % à celui de 2015 et de 7 % à la moyenne des cinq dernières années. Cette baisse serait principalement due au gel du printemps qui a touché certaines régions viticoles (Champagne, Bourgogne et Val de Loire) et la sécheresse touchant la région méditerranéenne.

Une baisse en volume pour les spiritueux

Si la baisse des exportations de spiritueux en volume est très nette depuis 2011, la valorisation de ces ventes à l'étranger est remarquable entre 2014 et 2015, passant de 3,49 milliards à 3,95 milliards d'euros.

Quels sont les principaux importateurs de vins Français ?

D'après les chiffres communiqués par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, l'Allemagne est le premier importateur de vin en volume avec plus de 21.000.000 caisses achetées en 2015. En valeur, ce sont aux Etats-Unis que les exportations françaises ont le plus de succès sachant qu'ils représentent le premier consommateur de vin mondial.