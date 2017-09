Wauquiez veut rassembler Les Républicains

Laurent Wauquiez s'est engagé dimanche à tout faire pour rassembler la famille divisée des Républicains (LR), mais en soulignant que cela ne saurait se faire qu'autour des valeurs de la droite. Trois jours après l'annonce de sa candidature à la présidence de LR, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a exprimé sa volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la formation, encore sous le coup de l'élimination de son candidat au premier tour de la présidentielle.

"Le temps de la reconstruction est venu", a dit le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes devant ses partisans réunis dans la station des Estables, à l'issue de son ascension annuelle du Mont-Mézenc, dans son fief de Haute-Loire. Il a voulu donner tort aux nombreuses voix qui, parmi les cadres du parti, mettent en cause sa ligne droitière "dure" en s'affichant avec Virginie Calmels, une proche du maire de Bordeaux Alain Juppé, qui vient de le rallier.

"Il a le leadership, l'énergie, le courage", a déclaré au Journal du Dimanche à propos de Laurent Wauquiez cette ancienne chef d'entreprise qui s'affiche comme libérale. Avec la présence de Virginie Calmels, "j'ai voulu envoyer un signal à la totalité de notre famille politique. Je suis fier que nous soyons ensemble", lui a répondu Laurent Wauquiez, qui a insisté aussi sur la présence dans la salle, aux côtés des sarkozystes Eric Ciotti et Brice Hortefeux, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer ou du député de l'Ain Damien Abad, "Lemairiste" pendant la campagne de la primaire, l'an dernier. "Nous allons faire mentir les esprits chagrins" avec cette image d'unité, a-t-il encore dit, "mon obsession sera le rassemblement (...) Je tendrai la main tout le temps et inlassablement pour essayer de fédérer tous ceux qui composent notre famille politique".

Un cinquième candidat pour la présidence de LR

A la veille de cette démonstration, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, qui dit vouloir "peser" sur la ligne de LR sans en briguer la tête, avait mis en garde contre les risques d'éclatement du parti et de "porosité avec le Front national" en cas d'élection de Laurent Wauquiez. Le député LR des Hauts-de-Seine Thierry Solère, chef de file des "Constructifs" qui se sont ralliés à Emmanuel Macron, a dénoncé de son côté sur BFMTV l'ambition de ceux qui veulent transformer la formation en "tea party à la française qui fera des clins d'oeil toujours plus forts au Front national" et "qui jouent sur les peurs en permanence".

Face à ce procès en "droitisation", Laurent Wauquiez a déclaré dimanche que "rassembler ce n'est pas se renier" et que le problème de la droite "n'est pas d'en dire trop mais de ne pas en faire assez quand nous sommes aux responsabilités". "Je ne me renierai pas, je ne trahirai pas nos valeurs parce que j'en ai assez que la droite marche à l'ombre", a-t-il poursuivi. "Certains pensent, et ils font une profonde erreur, qu'assumer ses valeurs, c'est se recroqueviller. Mais non, assumer ses valeurs, c'est rayonner (...) La droite ne parle jamais aussi bien à l'ensemble des Français que quand elle assume ses valeurs et ses idées au grand jour."

Avant Laurent Wauquiez, trois élus avaient annoncé leur candidature à la présidence de LR, le député du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle, Florence Portelli, porte-parole de François Fillon lors de la présidentielle, et Laurence Sailliet, une proche de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Un cinquième, le député du Vaucluse Julien Aubert, de tendance souverainiste, a fait savoir dimanche qu'il se joignait lui aussi à la course en reprochant à Laurent Wauquiez son "parcours idéologique".

"Il vient de l'UDF. Il a été très pro-européen, critiquant les eurosceptiques comme moi. Puis il a basculé. J'ai donc du mal à le caractériser idéologiquement", dit-il dans L'Opinion. "Aujourd'hui, il peut donner le sentiment de tenir des positions proches des miennes. Mais je regarde les actes, pas les paroles. En 2012, il a voté la ratification du traité sur la stabilité financière au sein de l'Union économique et financière. Moi, j'ai voté contre." Le scrutin, réservé aux adhérents de LR, est prévu les 10 et 17 décembre.

(avec Reuters)