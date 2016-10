Gros contrats dans l'Ã©nergie et la dÃ©fense entre l'Inde et la Russie

Ils ont fait flamber le chéquier. Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont signé samedi des contrats pour plusieurs dizaines de milliards de dollars dans la défense et l'énergie, signe d'un approfondissement des relations entre leurs deux pays. Vladimir Poutine a rencontré Narendra Modi, qui l'a qualifié de "vieil ami", après son arrivée dans l'Etat indien touristique de Goa pour un sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Parmi la vingtaine d'accords signés entre les deux pays figure la livraison par Moscou de son plus récent système de défense antiaérienne à New Dehli.

L'Inde, premier importateur mondial en matière de défense, procède à une remise à niveau de son matériel militaire datant de l'époque soviétique, à hauteur de 100 milliards de dollars (91 milliards d'euros), afin de protéger ses frontières du Pakistan, son ennemi juré, et d'une Chine de plus en plus confiante dans sa propre puissance. Narendra Modi a déclaré que les accords signés sur la production conjointe d'hélicoptères militaires légers, dont l'Inde achètera 200 exemplaires, certains fabriqués sur place, ou de frégates "posaient les fondations de liens encore plus profonds dans la défense et l'économie pour les années à venir".

Les deux pays ont également signé un accord de principe sur la fourniture par Moscou d'un système de défense antiaérien sophistiqué, sur lequel aucun détail n'a été fourni. Les médias russes avaient indiqué que Vladimir Poutine et Narendra Modi devraient sceller un accord pour la livraison par Moscou du système de missiles antiaériens S-400, le plus moderne dont dispose la Russie. Le S-400 a récemment été déployé en Syrie, où la Russie mène une campagne aérienne de soutien au régime du président syrien Bachar al-Assad, son allié de longue date.

Accords dans l'énergie

Durant la Guerre froide, l'Inde était le plus proche allié militaire de l'Union soviétique et un des plus importants importateurs de son matériel militaire. Mais ces dernières années, New Delhi s'était tournée vers les Etats-Unis pour ses fournitures militaires, de même que vers la France. L'Inde est devenu le premier importateur d'armes au monde. De son côté, la Russie tente de sortir de la récession une économie plombée par les sanctions européennes en raison de la crise ukrainienne et la baisse des cours mondiaux des hydrocarbures et est très demandeuse de contrats avec l'Inde.

Narendra Modi et Vladimir Poutine ont signé également des accords énergétiques, afin de répondre aux besoins croissants en carburants et électricité de l'économie indienne, qui connaît une croissance rapide. La plus grande compagnie pétrolière russe, Rosneft, va acquérir la compagnie indienne Essar Oil pour 13 milliards de dollars, selon les médias indiens. Narendra Modi et Vladimir Poutine ont également signé un accord cadre sur la fourniture de nouveaux réacteurs à une centrale dans l'Etat de Kudankulam, dans le sud de l'Inde, qui tente de limiter sa dépendance au charbon.

Les deux dirigeants se sont aussi entretenus du "terrorisme mondial" et régional. Mais la Russie tente de resserrer ses liens militaires avec le Pakistan. Narendra Modi devrait s'entretenir avec le numéro un chinois Xi Jinping en soirée, avant un dîner pour les dirigeants des Brics à la veille d'une journée de discussion sur le commerce et l'antiterrorisme. Les Brics, qui représentent 53% de la population mondiale et quelque 16.000 milliards de dollars de PIB, se sont constitués en 2011 pour contrebalancer l'influence de l'Occident dans la gestion des affaires du monde.

