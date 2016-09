50 millions d'enfants déplacés ou réfugiés dans le monde

48 millions d'enfants ont migré au delà des frontières ou ont été déplacés de force selon un document publié mercredi 7 septembre par l'Unicef et intitulé "Déracinés : Une crise de plus en plus grave pour les enfants réfugiés et migrants". Sur ce total, 28 millions de ces jeunes ont fui la violence et l'insécurité. L'agence des Nations-Unies pour les enfants souhaite mettre la question des enfants au centre du débat sur les migrations et les déplacements de population.

D'après l'étude, les enfants représentent près du tiers de la population mondiale et presque la moitié des réfugiés dans le monde. Ils constituent donc une population à fort risque. Si la part des enfants dans les migrants internationaux est restée relativement stable depuis les années 1990, leur nombre en valeur absolue a augmenté très rapidement entre 2005 et 2015 passant de 25 à 31 millions comme l'indique le premier graphique.

Des réfugiés très jeunes

Pour les graphiques ci-dessous, les réfugiés répondent à la définition du HCR qui indique qu'une personne peut prétendre au statut de réfugié dès qu'elle se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle et qui du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques craint avec raison d'être persécutée. Pour les migrants internationaux, le rapport de l'Unicef (p 124) les définit comme des personnes vivant dans un pays ou une zone autre que celui ou celle de leur naissance, sans apporter d'autres précisions.

Départs massifs des enfants syriens et afghans

Si les débats se focalisent régulièrement sur la population adulte des réfugiés syriens et afghans, les données du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et de l'Unicef relatives au départ soulignent qu'il y a quasiment autant de mineurs que d'adultes parmi les réfugiés pour ces deux pays. Les organes de l'ONU ont recensé plus de 2,4 millions de réfugiés âgés de moins de 18 ans en 2015 en Syrie et 1,3 million de réfugiés mineurs pour l'Afghanistan.

Ces départs font évidement suite aux nombreux conflits qui ont lieu en Syrie et Afghanistan mais aussi dans de nombreux pays africains. Le graphique ci-dessous illustre ainsi le départ massif des réfugiés syriens consécutif au conflit qui a démarré en 2011 et qui fait encore rage dans le pays.

Quels sont les pays d'accueil ?

Les données concernant les pays d'accueil sont beaucoup moins précises. Sur les quatre pays qui ont accueilli le plus de réfugiés en valeur absolue en 2015 (Turquie, Pakistan, Liban, Iran), seulement deux présentent des statistiques sur les enfants. Il s'agit du Pakistan et du Liban qui ont reçu respectivement 800.000 et 417.000 mineurs sur leur territoire.