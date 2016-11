Asie-Pacifique : la Chine se veut leader du libre-échange

La rupture des relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis serait "un désastre". Dans un édito publié mardi, le Quotidien du peuple, journal officiel du parti communiste chinois, s'inquiète de l'avenir des liens commerciaux entre les deux pays, suite à l'élection de Donald Trump à la présidentielle américaine. Il juge les relations entre les deux pays "trop importantes pour s'arrêter", rapporte Bloomberg - alors que Donald Trump souhaite instaurer une taxe de 45% sur les produits importés de Chine.

A l'occasion du forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui s'est tenu ce week-end au Pérou, le président chinois Xi Jinping a estimé que les relations sino-américaines étaient à un "moment charnière". "J'espère que les deux parties vont travailler ensemble pour se concentrer sur la coopération, gérer les différences et s'assurer d'une transition en douceur", a-t-il déclaré avant de rencontrer Barack Obama, qui effectuait son ultime voyage officiel à l'étranger.

Le libre-échange de l'Asie-Pacifique, "une initiative stratégique vitale"

Pour anticiper les mesures protectionnistes souhaitées par Donald Trump, Pékin souhaite conclure rapidement les accords de libre-échange avec la région de l'Asie-Pacifique. "Le protectionnisme est à son zénith et la région Asie-Pacifique doit faire face à une croissance insuffisante, a assuré début novembre le ministre chinois des Affaires étrangères adjoint, Li Baodong. La Chine estime que nous devrions établir un nouveau plan pour répondre aux attentes de l'industrie et maintenir l'élan pour l'instauration rapide d'une zone de libre-échange", rapporte le Financial Times.

Lors de son déplacement au Pérou ce week-end, Xi Jinping a assuré : "La construction d'une zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique est une initiative stratégique vitale pour la prospérité à long terme de la région. Nous devons nous y atteler fermement." Tenue à l'écart du partenariat transpacifique (TPP), impulsé par l'administration Obama, la Chine mise désormais sur son échec éventuel. Pékin souhaite en profiter pour promouvoir deux projets concurrents :