Baskets brûlées, soutien néonazi… New Balance tente d’éteindre la polémique

Quand New Balance s'essaie à la politique, la marque de baskets américaines voit ses chaussures prendre feu sur les réseaux sociaux. En cause, une déclaration du vice-président de la marque au lendemain de l'élection présidentielle américaine. "L'administration Obama a fait la sourde oreille [à nos revendications] et, honnêtement, avec le Président-élu Donald Trump, nous avons le sentiment que les choses vont bouger dans le bon sens", avait déclaré Matthew LeBretton, selon le Wall Street Journal.

La société basée à Boston s'est opposée au partenariat transpacifique, signé en février dernier par douze pays, dont les Etats-Unis, pour favoriser les échanges commerciaux. Tout comme Donald Trump. Plutôt logique, lorsqu'on sait que New Balance fabrique ou assemble 4 millions de baskets aux Etats-Unis tous les ans, avec cinq usines dans le Maine et le Massachusetts, et que les opposants au traité font valoir que l'accord rendra encore plus difficile pour les entreprises établies en partie aux Etats-unis de rester compétitives.

Des New Balances jetées dans les toilettes

Sur les réseaux sociaux, la réaction des adeptes de baskets New Balance ne s'est pas fait attendre. De nombreux internautes ont publié des photos ou des vidéos avec des baskets en feu, dans la poubelle... ou dans les toilettes.

@newbalance here's to moving in the right direction. Never again will I or any of my family ever buy #newbalance pic.twitter.com/5OOhaO9gln — Brandon (@DadofGabriel) 10 novembre 2016

La marque de baskets a tenté de calmer le jeu en publiant un premier communiqué : "New Balance a pour unique objectif de vouloir fabriquer plus de chaussures aux États-Unis, et non pas moins." Avant de souligner que l'entreprise soutenait "les positions commerciales d'Hillary Clinton, Bernie Sanders et Donald Trump avant le jour de l'élection, qui portaient sur la création d'emplois manufacturiers américains et nous continuons à les appuyer aujourd'hui".

Soutien néonazi

Le site américain néonazi Daily Stormer a apporté dans la foulée son soutien à la marque. Pour le blogueur suprémaciste Andrew Anglin, "New Balance fait un geste pour soutenir les blancs et le secteur manufacturier américain. Nous devons les soutenir." Il dit admirer le "courage" de New Balance, qui devient la "chaussure officielle des blancs".

La marque américaine s'est fendu d'un nouveau communiqué mardi, où elle assure "ne tolérer aucune forme de sectarisme ou de haine".