Cannabis : l'herbe pourrait faire reverdir la Californie

La Californie deviendra-t-elle le cinquième État américain à légaliser le cannabis ? Le 8 novembre prochain, ses habitants voteront non seulement pour le prochain président des États-Unis, mais se prononceront aussi sur la consommation à usage récréatif de la fameuse herbe. Un sondage récent indique que 58% des Californiens sont "pour", selon le Los Angeles Times.

Afin de déterminer l'impact d'une telle décision sur l'économie de l'État, qui accueille déjà Hollywood et la Silicon Valley, l'université du Pacifique à Stockton a mené une étude d'impact, mandatée par la société d'investissement dans le cannabis Truth Entreprises. Résultat, les retombées totales sont estimées à 4,2 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) et le nombre d'emplois directs et indirects créés à 20.000.

"Devenir au cannabis ce que Détroit est à l'automobile"

"La région de Sacramento [capitale de la Californie, ndlr] devrait devenir au cannabis ce que Détroit est à l'automobile, en termes de centre d'innovation comme de production", a déclaré à Reuters Daniel Conway, ancien directeur de cabinet du maire de Sacramento et associé de Truth Entreprises. Pour rappel, Détroit, ville du constructeur Général Motors, est un symbole de l'industrie automobile américaine.

Les pouvoirs publics cherchent depuis des années à revigorer la région de Sacramento, où les vitrines vides côtoient les maisons abandonnées. Avec ses terres agricoles et sa proximité avec les grandes villes touristiques de Los Angeles et San Francisco, la capitale de la Californie a un potentiel certain selon l'étude.

Pour autant, rien n'indique que les autorités soient prêtes à faire de la région un hub du cannabis en cas de victoire du "oui" à la légalisation. Dans le cas où un cadre juridique restrictif serait mis en place, l'étude estime à 1.600 le nombre d'emplois créés et à 322 millions de dollars (293 millions d'euros) les gains en termes de chiffre d'affaires, de salaires et d'impact économique.

Un marché à 5,4 milliards de dollars en 2015

Outre-Atlantique, quatre des 51 États ont récemment légalisé le cannabis à usage récréatif. Il s'agit du Colorado, de l'État de Washington, de l'Alaska et de l'Oregon. Le chiffre d'affaires du marché américain s'élève à 5,4 milliards de dollars (4,8 milliards d'euros) en 2015. Au Colorado, l'herbe a rapporté 3,5 millions de dollars dès son premier mois de vente.

