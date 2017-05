Cannabis : l'Uruguay enclenche la dernière phase de la légalisation totale

C'est une première dans le monde. L'Uruguay va devenir le premier pays du monde à autoriser la vente du cannabis à usage récréatif en pharmacie, sous contrôle de l'Etat. Pour préparer cette entré en vigueur, qui interviendra en juillet 2017, l'Etat ouvre mardi un registre des consommateurs. Les Uruguayens et étrangers titulaires d'une carte de résident permanent pourront donc s'y inscrire s'ils veulent acheter du cannabis par ce biais.

Seul pays ayant opté pour la légalisation "totale" du cannabis

La légalisation du cannabis en Uruguay, adoptée en décembre 2013, a cette particularité qu'elle autorise trois modes de consommation différents :

la culture à domicile du cannabis pour consommation personnelle

la culture et la consommation de manière coopérative en rejoignant un club cannabis

l'achat de cannabis en pharmacie

Cette triple légalisation du cannabis fait de l'Uruguay le seul espace de souveraineté du monde à avoir opté pour une légalisation aussi poussée de la consommation de cannabis à usage récréatif. Les réticences avaient toutefois été importantes au moment de l'adoption de la loi, en particulier chez les pharmaciens, peu enclins à devenir des points de vente de cannabis.

400 kilos de marijuana déjà prêts

Les autres États choisissent en général d'opter pour une ou deux de ces trois solutions ou pour une autre voie. Ainsi, le Colorado (États-Unis) a choisi de laisser la vente à un marché libre, passant tout de même par 350 magasins accrédités par l'Etat. La vente par personne y est limitée à 28 grammes pour les résidents, et 7 grammes pour les visiteurs. L'usage récréatif dans un espace privé y est également autorisé.

En Uruguay, chaque consommateur pourra acheter en pharmacie au maximum 10 grammes de cannabis par semaine. Le prix au gramme sera de 1,30 dollar et la drogue douce sera conditionnée dans des sachets de 5 et 10 grammes, qui seront commercialisés au plus tard au mois de juillet selon les autorités uruguayennes. Pour satisfaire la demande qui sera potentiellement très importante, l'Uruguay dispose déjà de 400 kilos de cannabis, produits par deux entreprises privées sous contrôle de l'Etat.

>> Lire aussi Légalisation du cannabis : les 5 chiffres-clés du débat

(avec AFP)