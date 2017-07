Chine : la croissance accélère, la dette aussi

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide qu'attendu au deuxième trimestre, sur fond de chiffres optimistes de la production industrielle, de la consommation, et de l'investissement. Le produit intérieur brut (PIB) a enregistré une croissance de 6,9% sur un an au deuxième trimestre, un rythme identique à la croissance du premier trimestre, montrent les données publiées lundi par le Bureau national de la statistique (BNS). Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une croissance du PIB de 6,8% sur la période avril-juin.

Sur les marchés chinois, la publication lundi de chiffres encourageants des ventes au détail et de la production industrielle a paru tempérer dans la matinée un début de semaine en demi-teinte. La croissance de l'économie chinoise a battu le consensus cette année, sur fond de reprise des exportations et de maintien de la construction immobilière.

Des anticipations moins optimistes pour le second semestre

Mais de nombreux analystes s'attendent à voir la deuxième économie mondiale perdre de la vitesse au second semestre, sur fond de restriction du crédit par des autorités soucieuses d'éviter une surchauffe des prix immobiliers et de l'endettement.

"Le récent serrage de vis contre les risques financiers a entraîné un ralentissement de la hausse du crédit, ce qui va peser sur l'économie au deuxième semestre", avertit Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics, cité par l'AFP. Dans le collimateur du pouvoir: une dette privée et publique qui atteint désormais 250% du PIB et suscite à la fois l'inquiétude des agences de notation financière et des institutions internationales. Pékin a largement ouvert les vannes du crédit ces dernières années pour soutenir l'économie, générant une bulle spéculative, particulièrement dans l'immobilier.

Les agences de notation s'inquiètent

Fitch Ratings a prévenu vendredi que la dette croissante de la Chine pourrait provoquer un "choc économique et financier" mais a maintenu malgré tout sa note A+ avec une perspective stable. En mai, sa consoeur Moody's avait en revanche infligé à Pékin le premier abaissement de sa note depuis 28 ans, disant s'inquiéter des risques d'augmentation de la dette de la deuxième économie mondiale. Le Fonds monétaire international (FMI) avait pour sa part reproché en avril à Pékin de privilégier la croissance à court terme au détriment de l'assainissement de son système financier.

"Dans l'ensemble, l'économie continue d'indiquer un progrès solide dans la première moitié (de l'année) (...) mais l'instabilité internationale et les incertitudes restent relativement grandes et l'accumulation de déséquilibres structurels au niveau national subsiste", estime le BNS dans son communiqué. Le gouvernement vise un objectif de croissance autour de 6,5% sur l'année 2017, en deçà des 6,7% enregistrés en 2016, quand la progression de l'économie chinoise avait touché un plus bas de 26 ans.

Le PIB a progressé de 1,7% en rythme trimestriel d'avril à juin, conformément aux anticipations. Au premier trimestre, le PIB avait progressé de 1,3% par rapport au trois derniers mois de 2016.

