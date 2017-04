Chine : les prix sortie d'usine en forte hausse

L'indice PPI des prix sortie d'usine, baromètre de la santé du secteur industriel et du renchérissement des matières premières, a grimpé de 7,6% sur un an le mois dernier, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS). C'est en deçà du bond de 7,8% enregistré en février mais c'est mieux que la prévision moyenne des analystes sondés par l'agence Bloomberg (+7,5%) et c'est le septième mois consécutif de hausse.

"Les prix à la production devraient refluer"

Comme il s'agit du premier ralentissement du PPI en sept mois, "il semblerait que la progression des prix à la production ait atteint un sommet, mais elle restera relativement élevée au long du deuxième trimestre", a souligné Dariusz Kowalczyk, analyste du Credit Agricole cité par Bloomberg.

"Il semble qu'il reste une vive dynamique d'inflation au niveau de la production et c'est bon signe (pour les entreprises productrices) qui vont engranger des bénéfices accrus et plus d'argent à investir", a-t-il noté.

Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics, se montrait plus circonspect, estimant que "les prix à la production devraient refluer sur les prochains mois" car "la base de comparaison (l'an dernier) deviendra moins favorable" et aussi parce que "l'activité économique va commencer s'essouffler avec le durcissement (de la politique monétaire) des autorités", qui tend à renchérir le coût du crédit, a-t-il expliqué dans une note.

Une consommation à +0,8% en 2017

De leur côté, les prix à la consommation ont progressé de 0,9% sur un an en mars, marquant une légère accélération après une hausse de 0,8% en février. Les analystes sondés par Bloomberg s'attendaient à une stabilisation à +0,8%.

Le reflux des prix alimentaires, poids lourd de l'indice, a été tempéré par une accélération du renchérissement des prix des soins médicaux, du logement, de l'éducation, des transports et moyens de communication, a indiqué un expert du BNS, Sheng Guoqing, cité dans un communiqué.

"L'inflation des prix à la consommation reste très modérée, ce qui suggère que l'effondrement constaté en février n'était pas simplement un accident dû aux facteurs saisonniers", a néanmoins commenté M. Evans-Pritchard.

De fait, l'indice des prix à la consommation n'avait progressé que de 0,8% sur un an en février, contre 2,5% en janvier: une chute imputée en grande partie au décalage calendaire des longs congés du nouvel an lunaire. L'actuel niveau d'inflation reste très en-deçà du niveau-cible officiel "d'environ 3%" que s'est fixé Pékin pour 2017.

(avec l'AFP et Bloomberg)