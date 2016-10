Chine : première hausse des prix à la production depuis 5 ans

Les prix sortie d'usine en Chine, baromètre de la demande industrielle, ont augmenté en septembre de manière inattendue, signant leur première hausse en près de cinq ans. C'est le signe d'un timide sursaut de l'activité dans la deuxième économie mondiale, alors que la baisse du commerce extérieur chinois inquiète sérieusement, renforçant l'hypothèse d'une dépréciation du yuan par la banque centrale chinoise.

Vendredi le Bureau national des statistiques (BNS) a anoncé que l'indice PPI des prix sortie d'usine, qui reflètent l'ampleur de la demande pour les produits industriels, a progressé de 0,1% sur un an en septembre.

Cette très légère reprise, inattendue, met un terme à 54 mois de recul consécutifs, qui traduisaient une demande atone et de massives surcapacités de production, obligeant les entreprises à casser les prix.

La demande intérieure pour compenser la chute des exportations

La glissade sans fin des prix sortie d'usine depuis janvier 2012 contribuait en retour à plomber encore davantage le secteur, les clients ayant tendance à reporter des commandes dans l'attente de meilleures offres, tout en asséchant les ressources d'entreprises souvent déjà très endettées.

Mais depuis le printemps, la baisse du PPI se modérait déjà de façon fulgurante, avec un repli de seulement 0,8% en août, contre -4,3% en mars, suggérant une embellie de la demande intérieure alors même que les exportations chinoises continuaient de s'effondrer spectaculairement.

L'inflation rebondit tirée par les prix alimentaires

De son côté, la hausse des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation dans le pays, s'est établie en septembre à 1,9% sur un an, selon le BNS, rebondissant très fortement après être tombé en août à 1,3%, son plus bas niveau depuis près d'un an.

Cette soudaine accélération de l'inflation --encore une fois gonflée par les prix alimentaires-- est bien plus rapide que ce qu'attendaient les analystes sondés par l'agence Bloomberg, qui misaient sur une hausse de 1,6% --ainsi que sur un nouveau repli du PPI.

Ces chiffres semblent refléter une modeste embellie de la demande en Chine --autant de la part des ménages que des entreprises manufacturières après une accélération de la production industrielle en août--, mais pour autant, tout sursaut pourrait s'avérer précaire.

La conjoncture dans le géant asiatique reste morose: le commerce extérieur chinois, pilier de son économie, a ainsi essuyé un gros coup de froid en septembre avec un repli conjugué des exportations et des importations.

De colossales surcapacités plombent encore des pans entiers de l'industrie, et l'envolée du massif endettement privé dans le pays menace de fragiliser l'ensemble de l'économie.

Et de l'avis des analystes, une possible stabilisation au troisième trimestre de la croissance du Produit intérieur brut (PIB), dont le chiffre officiel sera publié la semaine prochaine, sera des plus fragile --à moins de nouvelles vigoureuses mesures de relance par Pékin.

Inversion de tendance à la Bourse de Hong Kong

La Bourse de Hong Kong a ouvert vendredi à la hausse à la faveur de chiffres positifs sur l'inflation chinoise, inversant la tendance après trois jours de fortes baisses.

L'indice composite Hang Seng progressait dans les premiers échanges de 140,91 points, soit 0,61% à 23.172,21 points.