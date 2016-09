Classement mondial de la compétitivité : la France s'améliore, selon le Forum économique

La France gagne encore une place au classement mondial de la compétitivité en se plaçant à la 21ème place sur 138 pays étudiés, après avoir occupé la 22ème place en 2015 et la 23ème en 2014. La Suisse occupe la première place du podium pour la 8ème année consécutive, suivie de Singapour, les Etats-Unis, les Pays-Bas et l'Allemagne. Le classement est établi à partir d'un indice de compétitivité regroupant plus d'une centaine d'indicateurs. Ces indicateurs sont répartis en douze piliers. Et ils permettent de mesurer diverses variables relatives aux réglementations nationales, aux institutions, à l'environnement macro-économique, au marché du travail, à l'innovation.

Les forces et faiblesses de la France

Sur la centaine d'indicateurs étudiés, la France obtient, du côté des points forts :

la 4ème place pour ses infrastructures routières

la 7ème place pour l'approvisionnement électrique

la 9ème place pour la taille du marché domestique

la 8ème place pour sa capacité à innover

la 4ème place pour la proportion de personnes abonnées à internet

Du côté des points faibles, la France obtient :

la 124ème place pour le poids de sa dette en pourcentage du PIB

la 124ème place pour la fiscalité défavorable aux investissements

la 129ème place pour les pratiques d'embauche et de licenciement

la 110ème place pour les relations entre les partenaires sociaux

Les auteurs du rapport ont noté que la France avait montré des signes encourageants.

"L'environnement macro-économique s'est amélioré en partie grâce à un moindre déficit public. Les gains les plus impressionnants ont été faits dans le domaine de l'innovation et de la sophistication en gagnant 5 places. La qualité de l'ensemble de ses infrastructures lui permet de se maintenir à la 8ème place (ndlr : sur le critère des infrastructures) sur 138 économies étudiées."

En revanche, les experts du forum économique mondial ont également noté que la capacité de la France à attirer et retenir des talents s'est détériorée depuis l'année dernière, surtout en ce qui concerne les ingénieurs et les scientifiques.

Comment la France se place-t-elle par rapport à l'Allemagne et la Suisse ?

Au regard des scores des trois pays sur les douze piliers retenus par le Forum économique mondial mis en avant sur le graphique ci-dessous, la France est au coude à coude avec les deux autres pays au niveau des infrastructures (routières notamment), de la santé et de l'éducation au primaire et au niveau de la maturité technologique.

En revanche, elle apparaît en net recul sur l'efficience du marché du travail et l'efficience du marché de biens. Au niveau de l'environnement macro-économique, l'Allemagne et la Suisse se démarquent fortement de la France.

Forte progression de l'Inde

En ce qui concerne le reste du globe, l'Europe continue de dominer le palmarès des dix pays les plus compétitifs. La Chine, à la 28ème place, se maintient en tête des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), tandis que l'Inde réalise une forte progression en passant de la 55ème à la 39ème place. En revanche, le Brésil a perdu 6 places entre 2015 et 2016 pour se placer en 81ème position. Deux pays d'Amérique Latine ont fait leur entrée dans le top 50. Il s'agit du Chili et du Panama. A l'inverse les trois pays les moins compétitifs sont le Yemen, la Mauritanie et le Tchad.

L'indice global représente la moyenne pondérée des divers indicateurs.