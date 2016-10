Climat : Trump désavoué par la Chine

Bien que le sujet ait été très peu abordé lors de la campagne, Donald Trump ne fait pas mystère de ses doutes sur le rôle de l'homme dans le changement climatique, et de ses intentions de renégocier l'accord de Paris s'il est élu. Or les Etats-Unis et la Chine, les deux pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre (42% du total mondial à eux deux), jouent depuis quelques années un rôle essentiel dans la diplomatie climatique. En annonçant conjointement à la veille du G20 de Hangzhou leur intention de ratifier l'accord de Paris, ils avaient permis de franchir un pas de géant vers son entrée en vigueur, qui exige qu'au moins 55 pays représentant plus de 55% des émissions mondiales l'aient préalablement ratifié.

« Des décisions conformes aux tendances mondiales »

Evoquant l'hypothèse d'une renégociation souhaitée par Trump, le négociateur chinois Xie Zhenhua a déclaré lors d'une conférence de presse à Pékin :

Si les dirigeants américains "résistent à cette tendance, je ne pense pas qu'ils auront le soutien de leur population et leurs progrès économiques et sociaux en seront affectés". "Je pense qu'un responsable politique avisé doit prendre des décisions conformes aux tendances mondiales" a-t-il encore ajouté.

Xie Zhenhua doit rejoindre Marrakech plus tard dans la journée, accompagné des 80 négociateurs de la délégation chinoise.

Chine/Etats-Unis, une saine émulation sur le climat

A cette COP, ce sera encore l'administration Obama qui sera aux manettes. Bien qu'il se soit souvent heurté à l'opposition d'un Congrès encore largement climato-sceptique, et qu'il ait connu des revers face à la Cour Suprême pour la mise en œuvre de son plan Clean Power, l'actuel président a toujours adopté une posture volontariste sur le sujet de la lutte contre le changement climatique.

Après la "COP des engagements" à l'origine de l'accord de Paris en décembre dernier, la « COP de l'action » souhaitée par le Maroc sera-t-elle l'occasion pour le tandem Chine/Etats-Unis de continuer à rivaliser d'engagements sur le climat ?