Comment communiquer autour du mercato sur les réseaux sociaux ?

Alors que le mercato est synonyme de gros enjeux sportifs et financiers pour l'ensemble des clubs européens, cette période pourrait rapidement devenir très importante d'un point de vue marketing. Les services de communication des différentes formations cherchent de plus en plus à mettre en place des stratégies innovantes pour annoncer leurs nouvelles recrues sur les réseaux sociaux.

Après le succès de la campagne #Pogback orchestré l'an dernier par Manchester United et Adidas, de nombreux clubs - notamment anglais - ont décidé de changer leurs méthodes de communication afin d'annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur, mettant un coup de vieux à la traditionnelle conférence de presse.

Le club de Liverpool FC a été l'un des premiers clubs à lancer cette vague d'innovations en matière de communication. Pour annoncer l'arrivée de Mohamed Salah, les Reds ont publié une vidéo sur leur compte Twitter montrant... Mohamed Salah en train de consulter les différentes rumeurs de transfert le concernant !

La palme de l'originalité revient pour le moment à Aston Villa. Afin d'annoncer la signature de John Terry, le club a simulé une conversation sur WhatsApp à laquelle participent le propriétaire du club, Tony Xia, le manager, Steve Bruce ou encore plusieurs joueurs des Villains ainsi que John Terry. Une fausse conversation très drôle qui a suscité un énorme buzz sur Twitter !

Les clubs de football se réapproprient la communication autour des transferts

D'autres exemples illustrent cette tendance l'image de l'AS Roma qui a annoncé la signature Lorenzo Pellegrini en tournant une vidéo du joueur marquant un but sur FIFA17. Arsenal a également dévoilé une vidéo du making-off de la signature d'Alexandre Lacazette sans montrer son visage à quelques minutes de l'officialisation du transfert. Enfin, Paul Pogba a carrément feint la surprise en devinant le futur transfert de Romelu Lukaku à Manchester United.

Ces différentes initiatives qui font le buzz sur les réseaux sociaux illustrent la volonté des clubs d'accroître leur espace médiatique face aux médias traditionnels. Grâce aux réseaux sociaux et à leur propres canaux, notamment numériques, les clubs deviennent des médias à part entière en capacité de s'adresser directement à leur base de fans.

Derrière cette évolution se cachent d'importants enjeux économiques pour les clubs de football. Alors que la période est dénuée d'enjeux sportifs, une réappropriation de l'espace médiatique en surfant sur les transferts permet alors aux clubs de conférer à leurs sponsors une visibilité importante à une période normalement creuse.

Pour les clubs, c'est également un bon moyen de resserrer les liens avec les supporters autour de sujets aiguisant la curiosité des fans et suscitant de nombreuses réactions. Une bonne communication réalisée sur les réseaux sociaux permet ainsi aux clubs d'obtenir de véritables pics d'engagement au sein de leurs communautés.

Ainsi, la mise en place d'une véritable stratégie SMO - Social Media Optimisation - autour des nouvelles recrues devrait se banaliser au sein du football européen. Les supporters ne sont donc pas au bout de leurs surprises...

