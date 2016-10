Contre l'ultralibéralisme, appelez les "Yes Men"

Les Yes Men, le duo formé par Jacques Servin et Igor Vamos, alias Mike Bonanno et Andy Bichlbaum, dénoncent l'état du monde depuis deux décennies avec leurs sketchs, leurs dossiers de presse bidon et leurs fausses bonnes nouvelles. Ciblant les multinationales et les États complices, ferraillant contre la surexploitation des hommes et des ressources naturelles, ils s'en prennent ici au ministre canadien de l'Environnement, à la Chambre de commerce américaine et aux géants du pétrole Shell et Gazprom. En se faisant passer pour des dirigeants politiques, ils interviennent aussi dans un congrès pour annoncer que le gouvernement américain renonce aux énergies fossiles au profit des énergies renouvelables.

Après Les Yes Men refont le monde (2009), ARTE reprend le pouls du duo avec ce beau portrait, en forme de bilan des espoirs et des déceptions. Et même si ces humoristes surinformés craignent de voir faiblir la résistance citoyenne à l'ultralibéralisme, leur plaidoyer pour un monde meilleur vibre toujours aussi joyeusement.