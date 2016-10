COP22  : Marrakech accueillera aussi la conférence « Smart Tourism Africa »

Alors que la 22e édition de la conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique (COP22) aura déjà entamé ses phases de négociations, c'est près de 300 participants et une quarantaine d'intervenants de haut niveau qui devraient prendre part à la première édition de la conférence internationale « Smart Tourism Africa » les 10 et 11 novembre à Marrakech.

Co-organisée par la Société Marocaine d'Investissement Touristique (SMIT) et « La Tribune », cette conférence spéciale labellisée par le comité COP22 adressera la triple problématique de l'investissement touristique, de la durabilité et de la révolution digitale en Afrique lors de deux journées de débats.

Ruptures et permanences du tourisme mondial

Une quarantaine d'intervenants internationaux prendront la parole afin d'examiner les ruptures et permanences du tourisme mondial, ainsi que les tendances observées en matière d'investissement à l'aune d'une contrainte, le changement climatique, et d'une opportunité, la digitalisation.

Parmi les panelistes ayant confirmé leur participation, l'on compte du côté des acteurs économiques Jean-Louis Chaussade, CEO de Suez (France), le Président du groupe Azalaï Hotels, Mossadeck Bally (Mali), Carlota Matteos, CEO de Rusticae (Espagne), Miguel Azevedo, Head investment Banking Afrique de Citibank, ainsi que Jessica Long (Accenture) ou James Mwangi (Dalberg). Côté société civile et acteurs politiques, la conférence verra la participation de Brice Lalonde, Président du Business Climate Summit, de Khalifa Sall, Maire de Dakar (Sénégal) et de Ahmedou Ould Abdallah, patron du C4S, ainsi que de nombreux autres acteurs nationaux et locaux.

Enfin, les experts en économie et anciens premiers ministres du Bénin, du Mali et de Guinée, Lionel Zinsou, Moussa Mara et Kabiné Komara partageront avec les participants leur décryptage des enjeux stratégiques liés au développement du tourisme.

La conférence sera suivie d'une remise des prix « Smart Tourism Africa », qui seront remis aux initiatives exemplaires sur le continent en matière de durabilité appliquée à l'industrie touristique.