Corée du Nord : hausse des échanges commerciaux avec la Chine, malgré les sanctions

Le commerce entre la Chine et la Corée du Nord a encore progressé en août, en dépit des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu imposant des sanctions économiques contre le régime nord-coréen. Les échanges commerciaux entre les pays atteignent même leur plus haut niveau depuis décembre 2016,

Les importations et exportations de biens entre les deux Etats ont atteint 604,27 millions de dollars en août contre 456,16 millions en juillet, selon les données statistiques de l'administration chinoise des douanes. Un nombre inférieur à celui des échanges commerciaux d'août 2016, qui atteignait 628,2 millions. Cela n'a pas empêché la dictature nord-coréenne d'enregistrer le mois dernier une progression record de son PIB depuis 17 ans. Le PIB du pays a crû de 3,9 % l'année dernière par rapport à 2015.

Le rôle controversé de la Chine

La Chine, unique allié diplomatique et économique de la dictature de Pyongyang, a décidé de mettre un terme aux importations de charbon nord-coréen en février et de cesser de vendre à la Corée du Nord des carburants a réduit la capacité de cette dernière à se fournir en devise forte. Le rôle de la Chine est pourtant controversé pour résoudre le dossier brûlant du nucléaire nord-coréen. La deuxième économie mondiale est notamment accusée par les Etats-Unis de ne pas suffisamment réduire ses échanges avec Pyongyang et d'adopter une sévérité de façade.

La Chine a pourtant annoncé ce samedi la limitation de ses exportations de certains produits pétroliers vers la Corée du Nord à compter du 1er octobre et la suspension des importations de textile nord-coréen, pour se mettre en conformité avec la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. La banque centrale de Chine aurait également demandé jeudi aux banques chinoises de cesser de fournir des services financiers à de nouveaux clients nord-coréens et de réduire progressivement les prêts aux clients de ce pays.

(Avec Reuters)