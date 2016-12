Corée du Sud : le Parlement vote la destitution de la présidente

A une écrasante majorité, le Parlement sud-coréen a voté vendredi la destitution de la présidente Park Geun-hye, impliquée dans une vaste affaire de trafic d'influence. Les députés ont voté à bulletins secrets, à 234 voix pour - un seuil de 200 était nécessaire - et 56 contre, la destitution de la présidente, ce qui signifie que de très nombreux membres de son parti, le Saenuri, ont voté pour la censurer.

La dirigeante est désormais officiellement suspendue. L'intérim de la présidence va être assuré par le Premier ministre Hwang Kyo-ahn. Pendant ce laps de temps, la Cour constitutionnelle devra soit valider ce vote de destitution et confirmer la fin du mandat de la présidente, ou au contraire, invalider le scrutin et la rétablir dans ses fonctions. Le processus pourrait prendre six mois.

Plusieurs manifestations monstres pour exiger son départ

Park Geun-hye, 64 ans, est accusée de collusion avec une amie et un de ses anciens conseillers, tous deux mis en examen. Ils auraient fait pression sur de grandes entreprises sud-coréennes, dont Samsung, pour qu'elles fassent des dons à deux fondations mises en place pour soutenir ses initiatives politiques.

La présidente, dont le mandat de cinq ans doit s'achever en février 2018, dément toute malversation. Elle s'est néanmoins excusée pour sa négligence dans les relations avec son amie, Choi Soon-sil.

Des manifestations monstres ont lieu tous les samedis à Séoul depuis six semaines pour demander la démission de la présidente. Mais Park Geun-hye a fait savoir qu'elle attendrait la décision de la Cour constitutionnelle pour démissionner.

