"Crise des opioïdes" : Trump change d'avis sur l'état d'urgence nationale

Le président américain, Donald Trump, a déclaré jeudi qu'il s'apprêtait à déclarer l'état d'urgence nationale pour lutter contre la crise des opioïdes, selon l'Associated Press (AP). Son ministre de la Santé, Tom Price, avait pourtant rejeté cette option en sa présence, lors d'une conférence de presse

"La crise des opioïdes est une urgence. Et je le dis officiellement maintenant : c'est une urgence, c'est une urgence nationale. Nous allons passer beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent dans la crise des opïoides", a-t-il précisé lors d'une session de questions-réponses jeudi à son golf de Bedminster (New-Jersey).

Six cas d'overdose sur dix résultent d'une prise abusive d'opioïdes

Le gouverneur républicain du New-Jersey, Chris Christie, s'est réjoui de l'annonce. Ancien adversaire de Donald Trump durant la primaire du "GOP" en 2016, il préside aujourd'hui la commission de la Maison-Blanche sur la crise des opioïdes et avait inscrit la déclaration de l'état d'urgence national en tête de ses recommandations.

Lors d'une conférence de presse mardi, où Donald Trump avait dévoilé ses intentions pour résoudre la crise, son ministre de la Santé avait coupé court à toute possibilité de déclencher l'état d'urgence nationale, arguant que l'administration n'avait pas besoin de ce dispositif pour agir. Le président américain n'avait alors pas contredit son ministre, mais a visiblement changé d'avis depuis.

Les Etats-Unis font face à une sérieuse crise sanitaire ces dernières années. Depuis 2008, les overdoses tuent plus que les accidents de la route outre-Atlantique. Les statistiques les plus récentes dénombrent plus de 50.000 victimes par an, et les experts sont très pessimistes pour les années à venir. Dans 6 cas sur 10, ces overdoses résultent d'une prise excessive d'opioïdes, des substances dérivées de la morphine comme le fentanyl ou l'héroïne. Donald Trump avait insisté sur un prochain renforcement des moyens régaliens pour faire face au trafic de drogue et aux prescriptions abusives.

