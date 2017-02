Discriminations raciales : le FBI publie des documents à charge sur l'empire Trump

La bataille entre les services secrets américains, agences fédérales et Donald Trump ne fait que commencer. Le FBI vient de déclassifier et publier 389 pages de documents contenant des entretiens et d'autres matériaux utilisés par le département de la Justice en 1973. Ce corpus a notamment été utilisé lors d'un procès retentissant contre la Trump Company fondée par le père de l'actuel président américain dans le cadre d'une vaste affaire de discriminations au logement.

La Trump Tower à New-York, symbole de l'empire familial. Crédits : Darren Ornitz/Reuters.

Des discriminations raciales au logement

Une enquête du New-York Times publiée à l'été 2016 révélait que les agents de l'empire immobilier du père de Donald Trump pratiquaient des discriminations raciales contre les candidats au logement. A l'époque, la firme familiale possédait 39 immeubles composés de plus de 39.000 appartements au fait de sa gloire. Plusieurs témoignages attestant de pratiques discriminatoires ont été recueillis par les médias et la justice ainsi que des associations de lutte pour le droits de l'homme. L'un des cas les plus emblématiques concerne Maxine Brown, infirmière de 33 ans qui aurait eu un dossier idéal pour louer un studio dans l'arrondissement du Queens en 1963. Lorsque l'agent immobilier en charge du dossier évoque ce cas précis à son employeur Fred C. Trump, ce dernier lui répond : "Vous prenez ce dossier, vous le mettez dans un tiroir et vous ne l'en sortez plus." Cette histoire relatée par Courrier International n'est que l'un des multiples exemples pouvant illustrer le comportement du père de Donald Trump à l'égard des gens de couleurs.

Dix ans plus tard, le ministère de la Justice américain mène une enquête et décide de poursuivre Trump Management pour discrimination envers les noirs. Fred Trump, le président du conseil d'administration et son fils Donald Trump qui a pris part aux activités immobilières de son père, sont alors appelés à comparaître en tant qu'accusés. C'est d'ailleurs la première fois que le fils alors âgé de 27 ans va faire la Une du New-York Times et va se faire connaître du grand public.

First @nytimes story on Trump in 1973: "Major Landlord Accused of Antiblack Bias in City" http://t.co/lfBsRxYzgH pic.twitter.com/s9L6GxmxNh — The New York Times (@nytimes) 31 juillet 2015

Face à ces accusations, Donald Trump a répondu que c'était "absolument ridicule [...] Nous n'avons jamais pratiqué de discriminations". Deux mois plus tard, le père et son fils ont dépensé plus de 100 millions de dollars pour engager des poursuites à l'encontre du gouvernement américain, affirmant que les les accusations étaient "irresponsables et sans fondement". Le Times a par la suite rapporté que "Mr Trump avait accusé le département de la Justice de cibler sa firme parce que c'était l'une des plus grandes et parce que le gouvernement essayait de le forcer à louer à des bénéficiaires de minimas sociaux".

Une conciliation met fin à la bataille judiciaire

Après deux années de batailles judiciaires et de recours perdus, une conciliation est trouvée en 1975. Trump Management s'engage à fournir toutes les semaines une liste de logements vacants à la New York Urban League pendant deux ans. Cela permet ainsi à l'organisme de présenter des candidats aux logements dans les immeubles de la famille Trump sans que des discriminations raciales soient pratiquées. Donald Trump a ainsi déclaré lui même qu'il était satisfait de cet accord.

"Une des plus grandes affaires de discriminations raciales"

Michael Kranish et Marc Fisher qui sont deux auteurs de l'ouvrage Trump Revealed: The Definitive Biography of the 45th President ont décrit cette histoire comme "l'une des plus grandes affaires de discriminations raciales de notre époque". D'après des chiffres relayés par le Washington Post, les locataires issus des minorités représenteraient seulement 1 à 3% de l'ensemble des habitants des immeubles de la famille Trump. Ce qui fait dire au journal américain que "cette affaire est l'une des plus fortes que le ministère de la Justice ait connu en matière de violations du Fair Housing Act (*)".

(*) En 1968, le Congrès vota le Fair Housing Act (en) interdisant toute discrimination raciale dans la planification urbaine aux Etats-Unis.