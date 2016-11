Donald Trump en passe de gagner l'élection américaine

Donald Trump a déjoué les pronostics mardi, engrangeant les bons résultats dans plusieurs Etats décisifs comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord face à Hillary Clinton dans l'élection présidentielle américaine, des projections qui pourraient se révéler déterminantes dans la course à la Maison blanche.

Alors que les opérations électorales étaient terminées dans les 50 Etats, les deux candidats étaient au coude à coude dans des collèges aussi importants que la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan ou encore le New Hampshire, laissant envisager une victoire sur le fil du rasoir pour l'un ou pour l'autre.

Clinton et Trump ont remporté comme prévu les Etats qui leur étaient promis mais la situation demeurait trop incertaine dans plusieurs Etats pivots pour dégager une tendance définitive pour l'instant.

Selon les estimations, la candidate démocrate paraissait en mesure de remporter la Virginie, terre d'élection de son colistier, le sénateur Tim Kaine, selon les chaînes de télévision Fox et NBC.

Objet de toutes les attentions, la Floride serait tombée dans l'escarcelle du candidat républicain, selon l'agence Associated Press.

70 % des bulletins dépouillés

Dans l'Ohio, un des Etats majeurs pour décider de l'issue du scrutin, Donald Trump comptait une avance de 400.000 voix sur un collège de 3,9 millions d'électeurs après le dépouillement de 70% des bulletins. Les chaînes de télévision le donnaient vainqueur.

En Caroline du Nord, autre Etat important pour influencer de quel côté pourrait pencher la balance, le candidat républicain était également donné gagnant par les chaînes Fox, CBS, NBC et CNN.

A 23h10 (04h10 GMT), le milliardaire comptait 186 grands électeurs contre 190 à sa rivale démocrate, selon les projections de CNN. Il en faut 270 pour succéder à Barack Obama à la Maison blanche.

Hillary Clinton est donnée gagnante dans plusieurs Etats où sa victoire ne faisait pas de doute comme l'Illinois, le New Jersey, le Massachusetts, le Maryland, le Delaware, le Connecticut, le Rhode Island et le Vermont et dans la ville de Washington mais également dans le Colorado, le Nouveau Mexique et la Virginie. L'ancienne secrétaire d'Etat s'impose comme prévu en Californie, dans l'Oregon et à Hawaï, a annoncé CNN.

Donald Trump arrive logiquement en tête dans les Etats conservateurs du Sud et du Midwest: le Kentucky, l'Indiana, la Virginie-Occidentale, le Mississippi, le Tennessee, l'Alabama, l'Arkansas la Louisiane et l'Oklahoma mais aussi dans l'Idaho et dans l'Utah.

Compte tenu des résultats dans les Etats de la Côte Ouest, le candidat républicain doit quasiment réussir un grand chelem dans les "swing states" pour réunir les 270 grands électeurs nécessaires à la victoire.

Chute des marchés financiers

Le peso mexicain, considéré comme un "thermomètre Trump", chutait de près de 12% face au dollar mercredi dans les premiers échanges après des indications suggérant que le candidat républicain Donald Trump était en tête en Floride, Etat clef pour remporter l'élection présidentielle américaine.

La Bourse de Tokyo cédait 4,5% tout comme les futures sur indices de la Bourse de New York.