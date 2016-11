Election de Donald Trump : des Américains songent déjà à émigrer au Canada

"500 Internal Server Error". Voilà le message d'accueil que pouvait lire les Américains cette nuit sur le site de l'immigration canadien. Si l'origine de ce bug n'est pas encore connue, il laisse penser que le site a planté dû à une trop forte affluence.

Beaucoup d'internautes, inquiets de voir Donald Trump remporter l'élection présidentielle américaine, ont souhaité consulter les conditions d'émigration pour aller s'installer chez le voisin canadien.

"Move to Canada" s'impose sur Google

C'est aussi ce que montre les tendances du moteur de recherche Google. Sur Twitter, le chercheur du MIT Erik Brynjolfsson a remarqué que l'occurrence "move to Canada" a connu un pic de recherche dans la nuit de mardi à mercredi.

Americans are suddenly searching for "move to Canada" pic.twitter.com/kVEyZyzzUn — Ξrik Brynjolfsson (@erikbryn) 9 novembre 2016

Google a déjà souligné cette tendance lors de la victoire de Donald Trump à la primaire républicaine, en mars dernier. Selon le moteur de recherche, "move to Canada" avait atteint un pic de popularité jamais égalé depuis novembre 2004, date de la réélection de George W. Bush. Sur Twitter, le compte officiel du Canada a indirectement taclé Donald Trump sur ses propos concernant les migrants : "Au Canada, les migrants sont encouragés à apporter leurs traditions et les partager avec leurs concitoyens."

+80% de fréquentation pour le site d'immigration de la Nouvelle-Zélande

Les Américains seraient également tentés par la Nouvelle-Zélande. Selon Reuters, la Nouvelle-Zélande a annoncé "une hausse du trafic provenant des Etats-Unis". Le site d'immigration gouvernemental New Zealand Now a reçu 1.593 enregistrements de la part de citoyens américains depuis le 1 novembre - soit "plus de 50% en sept jours par rapport à une moyenne mensuelle". Entre le 7 octobre et le 7 novembre, le site a vu la fréquentation des internautes américains grimper de 80% (41.000 visites) par rapport à la même période l'an passé.

Rod Drury, directeur général de l'entreprise de logiciels Xero, raconte à Reuters : "J'ai reçu beaucoup de messages d'Américains nous demandant un emploi en Nouvelle-Zélande" Il poursuit : "Cela va être intéressant de voir si cela se traduit en action (...) Nous verrons ce qui se passe dans les mois à venir."

