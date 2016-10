En 2020, les robots auront leurs Jeux olympiques à Tokyo

Les robots auront aussi leurs épreuves olympiques en 2020 ! Pendant que les athlètes en chair et en os s'affronteront à Tokyo, au stade olympique et dans le grand bassin, les androïdes et autres machines ultra-performantes feront eux aussi démonstration de l'étendue de leur talent.

Le ministère japonais du Commerce a ainsi décidé d'organiser pour les plus sophistiqués des humanoïdes, mais aussi des automates industriels, un "Sommet mondial" avec expositions et compétitions, en parallèle des Jeux olympiques de Tokyo. Le lieu et les dates n'ont pas encore été arrêtés mais le ministère a déjà lancé des appels à candidature dans les villes du Japon, pays à la pointe de la robotique.

Un humanoïde dans l'espace

Ces dernières années, les Japonais ont par exemple envoyé un robot doué de parole pour faire la conversation à leur spationaute Koichi Wakata dans le but de voir comment cet automate pourrait servir de compagnon à des personnes isolées. Des robots ont aussi été utilisés comme commis de cuisine ou ouvriers agricoles pour pallier le manque de main d'oeuvre face au rapide vieillissement de la population.

(Avec AFP)