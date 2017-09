En Norvège, les conservateurs se maintiennent de justesse au pouvoir

C'est une victoire à l'arraché. La droite a remporté de justesse les élections législatives organisées ce lundi en Norvège face au parti travailliste en perte de vitesse ces dernières semaines. La Première ministre norvégienne sortante Erna Solberg est la première conservatrice en plus de 30 ans à enchaîner un second mandat dans ce pays scandinave. Les sondages avaient pendant longtemps prédit une victoire des travaillistes et de leurs alliés mais le gouvernement a finalement profité d'un regain de popularité à mesure que s'inversait la courbe des prix du pétrole

Une courte majorité

Après le dépouillement de 95% des bulletins, les conservateurs et le parti du progrès, soutenus par deux petites formations, ont remporté 89 sièges sur 169, soit une courte majorité. Devant ses partisans rassemblés à Oslo, Erna Solberg a déclaré :

"Cela ressemble à une victoire éclatante. (...) Nos solutions ont fonctionné. Nous avons créé des emplois", a-t-elle poursuivi, prévenant toutefois: "Des challenges nous attendent. (...) Les revenus du pétrole vont être plus bas. Nous devons tous prendre nos responsabilités.(...) Nous devons rester prudents".

Son camp est en passe de perdre sept mandats par rapport aux dernières élections de 2013, ce qui relativise cette victoire en demi-teinte.

De son côté, le chef de file des travaillistes a qualifié ces résultats de "grande déception". Son parti, qui dénonce la ligne anti-immigration défendue par le parti du progrès, reste la principale force d'opposition du pays, avec 49 sièges au Parlement.

Une coalition fragile

Malgré cette victoire, le nouveau gouvernement devrait démarrer son nouveau mandat sur des bases relativement fragiles. A lui seul, le parti conservateur rassemble 45 sièges au Parlement soit trois de moins que lors des précédentes élections, ce qui augmente sa dépendance sur les petits partis et augure possiblement d'une moindre stabilité gouvernementale. Par ailleurs, des divisions pourraient apparaître sur le thème de l'accueil des réfugiés par exemple entre le parti du progrès (anti-immigration) et le parti démocrate chrétien. Ce dernier a prévenu Erna Solberg que son soutien aux décisions du gouvernement ne serait en rien automatique. "Nous ne donnerons pas de garantie pour les quatre prochaines années", a déclaré le chef de file du parti populaire chrétien, Knut Arild Hareide.

Cette fragile coalition pourrait compliquer l'exercice du pouvoir pour la cheffe du gouvernement. Interrogé par l'AFP, le politologue à l'Université d'Oslo, Knut Heidar juge également "peu probable que le gouvernement tienne quatre ans" de plus. "Je pense que la question de l'immigration, ou peut-être celle des rapports centre-périphérie, finira par pousser les démocrates-chrétiens à le faire chuter."

La dépendance au pétrole mise en cause

Pour l'un des plus gros producteurs d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, le résultat du scrutin pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de production de l'or noir. Les libéraux, force de soutien de la coalition gouvernementale, sont opposés aux prospections d'hydrocarbures. Et la crise déclenchée par la baisse du cours du baril depuis l'été 2014, a fortement diminué les revenus issus du pétrole pour le Royaume. Le géant norvégien, Statoil, a arrêté plusieurs grands projets de prospection dans les zones arctiques difficiles d'accès. Sur le marché du travail, cela s'est traduit par une perte de 25.000 postes dans l'industrie pétrolière.

Sur le plan politique, les écologistes n'ont pas franchi le seuil des 4% de suffrages aux législatives pour obtenir au moins un siège au Parlement. Ce qui ne devrait pas faciliter la diversification économique du pays nordique.

Des projections optimistes

Pour ce pays peuplé de 5 millions d'habitants, les perspectives économiques sont au beau fixe. Selon les derniers chiffres publiés par la banque centrale de Norvège, la croissance annuelle envisagée pour la période 2017-2020 (supérieure à 2%) est en hausse constante après plusieurs années de baisse consécutive entre 2012 et 2016.

Par ailleurs, les prévisions en ce qui concerne le chômage semblent également favorables à la majorité nouvellement élue au Parlement. Après avoir atteint un pic à 5% en 2016 (son plus haut niveau depuis 20 ans), il est retombé à 4,3% et devrait continuer à baisser dans les prochaines années.