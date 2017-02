En réaction à Trump, Sapin tend la main au Mexique

"Oui, dans le contexte actuel, c'est peut-être une raison de plus pour accélérer les négociations (avec le Mexique) et les conclure dans les meilleures conditions", a affirmé Michel Sapin à l'ambassade du Mexique à Paris, où il a reçu la médaille de l'Ordre de l'aigle aztèque, la plus haute distinction octroyée par le pays latino-américain à un étranger.

"L'Europe est un continent ouvert. Nous voulons que nos pays puissent commercer, qu'ils puissent faire valoir la qualité de leur pays", a affirmé M. Sapin. "Nous ne sommes pas pour un libre-échange qui serait destructeur, qui ne serait pas respectueux de l'environnement et des questions sociales", a-t-il souligné.

Breaking the Wall

Le ministre s'est aussi exprimé sur le mur que le président américain Donald Trump prévoit de construire sur la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. "Le mur est la pire des images en termes d'enfermement, de repli sur soi", a-t-il déclaré. Pour sa part, l'ambassadeur mexicain Juan Manuel Gomez a estimé que les relations entre le Mexique et "la France et l'UE étaient à l'heure actuelle plus importantes que par le passé".

La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström avait estimé mardi que les négociations avec le Mexique étaient "déjà accélérées", en soulignant que le protectionnisme commercial de M. Trump poussait certains pays à se tourner vers l'Europe.

(Avec l'AFP)