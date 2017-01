Energie : à Davos, plusieurs grands groupes s'allient pour booster l'hydrogène

Plusieurs grands groupes industriels européens et asiatiques ont annoncé mardi à Davos unir leurs efforts pour faire progresser et promouvoir l'hydrogène comme source d'énergie. Treize entreprises, actives dans différents domaines liés de près ou de loin à l'énergie ont ainsi tenu la première réunion du "conseil de l'hydrogène" dans un hôtel de Davos, en marge du forum économique mondial. Parmi ces entreprises, outre plusieurs constructeurs automobiles comme BMW, Daimler, Honda et Kwasaki, on retrouve les français AirLiquide, Alstom, Total et Enngie.

Convaincre les pouvoirs publics

"Des acteurs clés de l'énergie, du transport et du secteur industriel unissent leurs forces pour exprimer une vision commune du rôle clé que va jouer l'hydrogène dans la transition énergétique", a déclaré le président du conseil, Benoît Potier, patron du groupe de gaz industriels Air Liquide.

Concrètement, les groupes vont partager leurs données, leurs recherches, chercher des solutions pour rendre l'hydrogène profitable, ou encore travailler sur des standards internationaux avec comme objectif la généralisation de l'utilisation de cette énergie qui n'émet pas de CO2 quand on la consomme. Ils vont aussi tenter de convaincre sur les pouvoirs publics de soutenir cette solution, un élément absolument indispensable. "A ce stade préliminaire, sans un fort soutien des pouvoirs publics, la transformation (vers une énergie décarbonée, nldr) est impossible", a déclaré Takeshi Uchiyamada, Président du conseil du constructeur automobile japonais Toyota.

Stocker la part perdue des énergies renouvelables

Les signataires insistent sur les applications de l'hydrogène, qui vont au delà de la seule voiture à pile à combustible. Un des intérêts majeurs avancés est d'employer l'hydrogène pour stocker la part des énergies renouvelables (solaires, éoliennes) qui est produite mais perdue faute de capacité de stockage. "Si on prend cette électricité solaire dont on ne sait pas quoi faire, on va l'utiliser pour électrolyser de l'eau, cela fait de l'hydroogène, qui est un gaz qu'on peut mettre dans les réseaux de gaz naturel", a illustré pour l'AFP Patrick Pouyanné, le patron de Total, rendant ainsi plus attractif l'investissement dans l'électricité renouvelable.

Le pilote suisse Bertrand Piccard, célèbre pour avoir bouclé en juillet un tour du monde historique en volant jour et nuit à l'énergie solaire à bord de l'avion Solar Impulse 2, était présent dans le salon de l'hôtel de Davos et s'est montré particulièrement enthousiaste. "Il y a vingt ans nous parlions de l'hydrogène un petit peu comme les adolescents parlent de sexe. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Aujourd'hui nous pouvons le faire", a-t-il dit.

(Avec AFP)