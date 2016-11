Etats-Unis : Clinton engrange 1,7 million de voix de plus que Trump

Hillary Clinton est en passe de remporter un nouvel Etat. Il ne s'agit pas d'un retour vers le futur, le soir de l'Election Day le 8 novembre dernier, mais bien d'une information d'actualité. Car outre-Atlantique, la totalité des bulletins n'a pas encore été comptée, et ce dans la plupart des Etats.

Au fur-et-mesure, l'écart se creuse dans les votes populaires et à l'avantage de la candidate démocrate. Celle-ci engrange désormais 1,7 million de votes de plus que son concurrent Donald Trump au niveau national, avec respectivement 63,7 millions des suffrages contre 62 millions à son concurrent, selon le dernier comptage de l'organisation non-partisane Cook Political. Pour rappel, en 2000, Georges W. Bush avait remporté l'élection présidentielle, malgré un écart de plus de 540.000 voix en faveur de son concurrent Al Gore.

Les résultats du Michigan toujours inconnus

Hillary Clinton pourrait même remporter un nouvel Etat : le Michigan. Pour l'instant, la candidate démocrate n'est menée que d'environ 11.600 suffrages. Il s'agit du seul et dernier Etat à ne pas s'être prononcé, son secrétaire d'Etat devrait annoncer les résultats à la fin du mois de novembre, selon le New York Times.

Quel que soit le résultat, il ne changera pas la face du scrutin. Outre-Atlantique, l'élection présidentielle n'est pas au suffrage universel direct comme en France, mais passe par le gain de grands électeurs. Remporter le Michigan ne permet de gagner que 16 grands électeurs, ce qui porterait à 248 le total d'Hillary Clinton en cas de victoire. Son score resterait toujours inférieur aux 290 du candidat républicain, aux 270 nécessaires pour gagner le scrutin fédéral.

Le décompte des bulletins ralenti par le vote par correspondance

Au niveau national, l'écart de voix n'est pas définitif et pourrait même continuer à se creuser en faveur de l'ex-secrétaire d'Etat. Le décompte prend du temps, "parce que des millions de bulletins sont arrivés à la dernière minute", explique USA Today. "Voire, dans certains Etats qui le permettent, plusieurs jours après l'élection", complète l'article.

Aux Etats-Unis, il est possible de voter soit, de la manière classique, en se rendant à son bureau de vote le jour de l'élection, soit par correspondance. En choisissant la deuxième option, les électeurs ont la possibilité de transmettre leur vote :

Par procuration

Par internet

Par courrier

Ces procédures ralentissent le dépouillement complet car, en particulier pour le vote par courrier, le bulletin de vote peut arriver à destination tard lors de l'Election Day, voire même plusieurs jours après. Les législations étant différentes selon les Etats, certains sont plus permissifs que d'autres sur le règlement, en particulier la Californie où la moitié des électeurs ont choisi l'option du vote par correspondance, selon USA Today.

Les résultats définitifs seront connu à la mi-décembre

Les résultats pourraient mettre encore plus de temps à tomber s'ils doivent être recomptés. Cela peut arriver si l'écart entre les deux candidats est trop faible. Par exemple, dans plusieurs Etats comme la Pennsylvanie et la Floride, l'écart de score entre les deux candidats doit être d'au moins un point. Dans le Michigan, les suffrages seront recomptés si la marge entre le premier et le second ne dépasse pas les 2.000.

Aujourd'hui, seul huit Etats ont certifié leurs résultats définitifs, quatre devraient le faire ce mardi. D'ici le 13 décembre, l'immense majorité devrait avoir terminé ses calculs selon USA Today, soit six jours avant le vote des 538 grands électeurs, censés être conforme au choix des votants et confirmer la victoire de Donald Trump.

