États-Unis : les femmes bien mieux payées...mais toujours moins que les hommes

Même si l'on est loin du compte, les inégalités salariales entre les sexes se sont réduites aux États-Unis. Entre 1980 et 2015, le salaire médian des Américaines est passé de 30.402 à 40.000 dollars par mois (inflation comprise), selon l'étude du Pew Research Center sur l'état du marché de l'emploi aux États-Unis. Soit un augmentation de 32% !

À l'inverse, les revenus de leurs collègues masculins ont eux baissé de 3%, mais demeurent largement supérieurs (+20%) avec un salaire médian de 50.000 dollars en 2015. Reste que l'écart se réduit entre les deux sexes. En 1980, quand un homme gagnait un dollar, une femme gagnait 60 centimes. Trente-cinq ans plus tard, la différence est de 80 centimes pour un dollar.

La tertiarisation de l'économie profite aux femmes

Comme la plupart des pays occidentaux, l'économie américaine s'est largement tertiarisée, notamment dans les années 1980. Les emplois touchant à l'éducation et à la santé ont doublé alors que, parallèlement, les emplois dans l'industrie ont fortement décliné. Or, si les femmes représentent moins d'un salarié sur deux (47%) aux États-Unis, elles sont sous-représentées dans les métiers "physiques" (industrie, bâtiment, extraction minière), occupés à 70% par des hommes.

À l'inverse, les Américaines sont majoritaires en ce qui concerne les emplois où le savoir-vivre (55%) et les compétences analytiques (52%) sont primordiales. Ces mêmes emplois sont ceux dont le nombre de postes à le plus augmenté ces trente-cinq dernières années.

L'égalité des sexes dans 136 ans ?

Malgré ces progrès, les femmes continuent d'être discriminées dans le monde du travail. Un phénomène dû en grande partie au rôle qu'elles jouent dans l'organisation familiale selon une précédente étude du Pew Research Center. En effet, les femmes ont beaucoup plus tendance à prendre des jours de congés pour des raisons familiales que les hommes. D'ailleurs, selon l'étude, plus une famille a d'enfants, plus l'homme passe des heures au travail. Ainsi, les hommes seraient "récompensés" pour le nombre d'heure réalisées.

Malgré la forte réduction des écarts, le Pew Research observe un ralentissement du phénomène sur la dernière décennie. L'égalité des sexes dans le monde du travail semble donc encore loin. Selon une étude sur les inégalités salariales entre les sexes, l'Association américaine des femmes à l'université (AAUW) estime que les Américaines ne seront pas payées comme les hommes avant 2152 si rien n'est fait pour régler la problème.

