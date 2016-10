Etats-Unis : les jeunes travaillent plus que leurs aînés au même âge...et gagnent moins

Qui a dit que la jeune génération ne travaillait pas ? Aux Etats-Unis, selon le Pew Research Center, la durée moyenne de travail hebdomadaire est de 38,7 heures en 2015, contre seulement 38,1 heures en 1980. Les Américains travaillent également 3,8 semaines de plus par an.

Pourtant, cette augmentation de la durée du travail n'est pas corrélée à une augmentation des revenus, du moins pour les jeunes. D'après l'étude publiée jeudi par le centre d'étude statistiques, le salaire médian annuel des 16-24 ans s'établissait à 25.000 dollars en 2015. C'est 3.131 dollars de moins comparée à la même tranche d'âge en 1980.

Couverture sociale réduite

Au contraire, les générations les plus âgées se sont enrichies. Comparée à la génération de ceux qui avaient plus de 65 ans en 1980, la génération "senior" d'aujourd'hui gagne 37% de plus (50.000 dollars contre 36.483 dollars) par an, pour ceux qui ne sont pas encore partis à la retraite.

Même si le salaire horaire moyen, ajusté de l'inflation, est passé de 19 dollars en 1990 à 22 dollars en 2015 (+16%), les avantages sociaux ont régressé. Quelque 69% des salariés sont assurés médicalement par leurs employeurs contre 77% en 1980. Quant à la retraite, seulement 45% des employés bénéficient de contributions de leurs employeurs à un plan retraite contre 57% en 2001 et 50% en 1980.

(Avec AFP)