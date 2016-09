Etats-Unis : première confrontation animée entre Clinton et Trump

La tension était palpable, hier soir, à l'Université Hofstra de New York. Pendant une heure et demi, Hillary Clinton et Donald Trump ont livré bataille sur l'économie et se sont interrompus à de nombreuses reprises au cours de vifs échanges lors du tout premier débat de campagne, suivi par près de trois Américains sur quatre.

Après un cordial échange de poignée de main, les deux adversaires sont rapidement passés à l'attaque, la candidate démocrate dénonçant une politique fiscale favorable aux très riches proposée par son rival républicain, lequel a estimé que l'ex-secrétaire d'Etat "parlait beaucoup sans agir".

"Une économie du ruissellement à nouveau"

Chaque candidat a accusé l'autre de déformer les faits et invité les téléspectateurs, attendus très nombreux pour ce duel en vue de la présidentielle du 8 novembre, à vérifier ses propos. "J'ai le sentiment que je vais être jugée responsable de tout", a plaisanté Hillary Clinton, ce à quoi son adversaire a rétorqué : "Pourquoi pas?"

"Ce que propose Donald, c'est une économie du ruissellement à nouveau", a déclaré Hillary Clinton par allusion à la théorie voulant que les revenus des plus riches profitent à l'ensemble de l'économie. "Et ce serait sa version la plus extrême", a poursuivi la candidate démocrate, "la plus forte baisse d'impôts pour les personnes les plus riches de ce pays que nous ayons jamais connue. Je l'appelle le ruissellement truqué ("trumped-up")", a dit l'ex-secrétaire d'Etat, vêtue d'un tailleur rouge.

Avantage Clinton à tous les étages

Son adversaire, costume sombre et cravate bleue, a choisi de contre-attaquer sur les accords de libre-échange défendus par Hillary Clinton. "Nous devons empêcher qu'on nous vole nos emplois", a déclaré le magnat de l'immobilier.

Selon un sondage CNN, réalisé dans la foulée du débat, l'ex-secrétaire d'Etat l'a emporté largement, 62% des téléspectateurs lui accordant la victoire contre 27% au candidat républicain. Sur les marchés asiatiques, les investisseurs ont également jugé Hillary Clinton meilleure que Donald Trump.

Plus cocasse, quelques minutes après la fin du débat, Hillary Clinton a vu augmenter... sa cote, sur les sites de paris en ligne : la candidate démocrate a gagné 6 cents par rapport à la veille pour atteindre 69 cents sur la plateforme Predict, tandis que le contrat favorisant une victoire de Donald Trump a perdu 7 cents, à 31 cents.

(Avec Reuters)