Etats-Unis : souffrant d'une pneumonie, Hillary Clinton annule deux jours de campagne

Le malaise d'Hillary Clinton, lors des commémorations des attentats du 11 septembre 2001, dimanche, n'était pas entièrement dû à "un coup de chaud". Une pneumonie a été détectée chez la candidate démocrate plus tôt dans la semaine, mais son état de santé n'est apparu au grand jour que dimanche lorsqu'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux la montre vacillante, peinant à tenir debout avant de monter dans une voiture à l'aide de plusieurs personnes.

Hillary Clinton a été examinée après avoir rejoint sa maison de Chappaqua, dans l'Etat de New York, selon un membre de son équipe de campagne. Son médecin, Lisa Bardack, a annoncé dans un communiqué que la candidate souffrait de toux liées à des allergies et qu'un examen mené vendredi a montré qu'elle était atteinte d'une pneumonie.

"Elle a été mise sous antibiotiques et nous lui conseillons de se reposer et de modifier son emploi du temps. Pendant l'événement de ce [dimanche] matin, elle a souffert de la chaleur et était déshydratée. Je viens de l'examiner et elle est maintenant réhydratée et se remet bien", a-t-elle déclaré.

Des candidats peu transparents sur leur santé

Au-delà de l'impact de son malaise sur son emploi du temps, ce diagnostic arrive à un moment crucial dans la course à la Maison blanche. Le premier débat présidentiel est prévu le 26 septembre et l'élection se tiendra le 8 novembre. Son rival républicain Donald Trump s'est abstenu de commentaires dimanche. Il avait émis à plusieurs reprises des doutes sur la santé de l'ancienne première dame des Etats-Unis et sur sa capacité à assumer une fonction présidentielle physiquement éprouvante. Plus globalement, les deux candidats ont publié peu de détails sur leur état de santé, contrairement aux précédents prétendants à la Maison-Blanche.

Plusieurs soutiens de la candidate ont quant à eux tenté de tourner l'incident à son avantage, jugeant qu'il témoignait de sa force. "Après avoir été diagnostiquée d'une pneumonie, Hillary Clinton a conduit une réunion de deux heures sur la sécurité nationale, a donné une conférence de presse et a passé une heure et demi dans la chaleur lors d'un événement pour le 11-Septembre", a déclaré un de ses anciens collaborateurs et communiquant, Peter Daou. "C'est une prouesse de force physique qui met en miettes les rumeurs sur sa santé depuis plusieurs semaines."

(Avec Reuters)