Etats-Unis : Trump exempté d’impôts pendant 18 ans ?

Rompant avec la tradition américaine en vigueur depuis 1976 et contrairement à sa rivale démocrate Hilary Clinton, Donald Trump refuse de publier ses déclarations de revenus. Selon les révélations faites samedi par le New York Times, il aurait de bonnes raison d'agir ainsi. En effet, aux dires des experts fiscaux consultés par le quotidien new-yorkais, qui affirme avoir reçu ce document authentifié par la poste, la perte de 916 millions de dollars déclarée en 1995 a pu donner lieu à une déduction fiscale équivalente étalée dans la durée, correspondant à un « abattement » de 50 millions par an. Ces estimations ne se fondent néanmoins sur aucun chiffre précis dans la mesure où l'on ne sait rien des revenus de M. Trump depuis cette date. Cette perte serait due à plusieurs opérations financières infructueuses menées au début des années 1990 dans les casinos, le transport aérien ou encore l'hôtellerie.

Contrôle fiscal en cours

L'équipe de campagne du candidat républicain, tout en accusant le New York Times de se montrer partisan et de rouler pour Clinton, ne confirme ni ne dément ces affirmations.

Ce qui est certain, c'est que le sujet va relancer la polémique sur le secret qui entoure la situation financière de Donald Trump, encore récemment attaqué par Clinton sur le sujet lors de leur premier débat télévisé lundi 29 septembre.

« Peut-être n'est-il pas aussi riche qu'il le dit. Peut-être n'est-il pas aussi généreux qu'il le dit (...) Ou peut-être ne veut-il pas que les Américains (...) sachent qu'il n'a rien payé en impôts fédéraux », avait-elle déclaré.

« Cela prouve que je suis intelligent », s'était-il contenté de répondre. Il justifie son refus de publier sa déclaration par un audit fédéral actuellement en cours, mais cet argument est battu en brèche au sein même de son propre parti.

Quel impact sur les intentions de vote ?

Alors que la candidate démocrate est elle-même attaquée pour le goût du secret (pour ne pas dire du mensonge) dont elle et son époux l'ancien président Bill Clinton font preuve, ces révélations sont-elles de nature à creuser l'écart entre Clinton et Trump dans les sondages ? Sans compter que la raison de ces exemptions fiscales n'est guère glorieuse pour qui se targue d'être un homme d'affaires à qui tout a toujours réussi. A bientôt un mois du scrutin, Hilary Clinton a repris un peu plus l'avantage dans les sondages ces derniers jours, avec 43% d'intentions de vote contre 40% pour Donal Trump.