Etats-Unis : Trump réticent au commerce avec Cuba...sauf pour lui

Le rapport de Donald Trump à Cuba est à géométrie variable. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a déjà fait savoir qu'en cas de victoire, il reviendrait sur l'ouverture de Cuba "si le régime Castro ne respecte pas nos exigences". Il évoque notamment la liberté de culte et la libération des prisonniers politiques.

Visiblement, pour des questions éthiques, Donald Trump ne veut pas entendre parler de Cuba. Mais lorsqu'il est question de faire des affaires, son avis change du tout au tout, selon les informations de l'hebdomadaire américain Newsweek, publiées mercredi. En effet, l'une de ses compagnies, Trump Hotels & Casino Resorts, a dépensé 68.000 dollars en 1998 dans cette île des Caraïbes, à l'époque où Fidel Castro était à la tête du pays et où il était interdit de faire la moindre transaction sans l'aval du gouvernement américain.

Trump avait promis qu'il ne dépenserait jamais son argent tant que Castro serait au pouvoir

Les cadres de l'entreprise du milliardaire ont mandaté un cabinet de conseil américain pour faire passer la transaction inaperçue auprès des autorités. Selon Newsweek, Donald Trump était au courant de ce tour de passe-passe.

Le paiement est intervenu peu de temps avant que le New-yorkais se lance pour la première fois dans la course à la présidence des États-Unis, sous l'étiquette du Parti de la Réforme entre 1999 et 2000. Dans ses premiers jours de campagne, le candidat est allé à Miami où il s'est exprimé devant des citoyens américano-cubains. Il a alors martelé qu'il fallait maintenir l'embargo et qu'il ne dépenserait jamais son argent ou celui de l'une de ses entreprises à Cuba tant que Fidèle Castro serait au pouvoir...