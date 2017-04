Etats-Unis : Trump veut lancer les travaux d'infrastructure le plus vite possible

La réforme de l'assurance santé (Obamacare) n'est toujours pas passée - elle a même connu un premier échec -, que Donald Trump prépare déjà la suite. Le président américain a reçu mardi 52 chefs d'entreprise à la Maison-Blanche pour parler de la mesure phare de son programme : le méga plan d'investissement dans les infrastructures (routes, aéroports, chemins de fer, etc.) selon l'Associated Press (AP).

Autour de la table sont présents des patrons new-yorkais pour la plupart travaillant dans l'immobilier, tout comme Donald Trump avant sa victoire en novembre. Le président américain les a rassemblés pour leur exprimer sa volonté de démarrer les travaux le plus rapidement possible. "Si vous ne pouvez pas commencer les travaux dans les 90 jours, nous n'allons pas vous donner le moindre dollar pour ça", leur a-t-il lancé, rapporte AP.

Il pourrait s'écouler huit ans entre le financement et le début des travaux

Si Donald Trump se montre si pressé, c'est parce que les délais estimés ne sont pas à son avantage. Des membres de l'administration ont indiqué qu'il pouvait se passer plus de huit ans entre le financement d'un projet et le début des travaux de construction. Un calendrier inacceptable pour la Maison-Blanche, sachant que le plan d'investissement promis par le président est de plus de 1.000 milliards de dollars sur la décennie.

De plus, un tel projet doit recevoir l'aval du Congrès pour voir le jour. En majorité dans les deux chambres, les élus républicains risquent de montrer de grandes réticences, eux qui n'acceptent de déficit que pour compenser les baisses de taxes. La secrétaire aux Transports a indiqué que le projet sera dévoilé en détail plus tard dans l'année.

D'autres priorités pour l'économie

Enfin, lla Maison-Blanche a également dévoilé aux chefs d'entreprise d'autres priorités fixées pour dynamiser la croissance économique. Le directeur du Conseil économique national a notamment plaidé pour le passage du contrôle aérien par GPS au lieu de radars, une mesure censée selon lui réduire le temps de vol sur le territoire, et pour une rénovation du réseau d'électricité pour limiter le gaspillage. Présente lors de la rencontre, la fille du président, Ivanka Trump, a pour sa part plaidé pour une mise en avant de la formation professionnelle pour lutter contre le chômage en format les demandeurs d'emplois à des métiers qui recrutent.