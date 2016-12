Evasion fiscale : Ronaldo et Mourinho dans le viseur des "Football Leaks"

La vedette du Real Madrid Cristiano Ronaldo et l'entraîneur de Manchester United Jose Mourinho auraient participé à un "système de dissimulation fiscale et de blanchiment", d'après un consortium de journaux européens, qui entend dévoiler pendant trois semaines les "Football Leaks", des enquêtes consacrées à la fraude et l'évasion fiscale dans le milieu du foot.



A partir de fuites obtenues par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, ces journaux, dont Mediapart, affirment que Cristiano Ronaldo aurait "dissimulé 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux, en Suisse et aux Iles Vierges Britanniques", en bénéficiant d'"un système élaboré par son agent Jorge Mendes".

Deux opérations de Cristiano Ronaldo

Ils citent deux opérations liées aux revenus publicitaires de la star portugaise. La première "entre 2009 et 2014" représenterait "74,8 millions d'euros via une société offshore baptisée Tollin, immatriculée aux Iles vierges Britanniques". "Il aurait toutefois fini par en déclarer une partie", nuance Mediapart.



"Les avocats du joueurs ont indiqué au consortium qu'une inspection du fisc espagnol visant Cristiano Ronaldo était toujours en cours", affirment encore ces journaux.



Dans la seconde opération, Ronaldo aurait "éludé 31 millions d'euros d'impôts" selon ces journaux, en profitant pendant "douze jours d'un régime fiscal ultra-avantageux" sur ses droits marketing 2015-2020 vendus pour 74,7 millions d'euros.

Inspection fiscale en Espagne pour José Mourinho

Toujours selon ce consortium baptisé European Investigative Collaborations (EIC), José Mourinho aurait "dissimulé 12 millions d'euros au fisc, logés sur un compte suisse détenu par une société écran immatriculée aux Iles Vierges Britanniques".



Il aurait "fait l'objet d'une inspection fiscale en Espagne (...) qui s'est traduite par un redressement de 4,4 millions d'euros, pénalités comprises".



Au total, ces premières "Football Leaks" visent "un système" mis en place selon ces journaux par l'agent des deux vedettes, Jorge Mendes, qui aurait soustrait "au moins 185 millions d'euros de revenus de sponsoring à la vue des administrations fiscales, via un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore en Irlande, aux Iles vierges Britanniques, au Panama et en Suisse".



La société de Jorge Mendes, Gestifute, s'était déjà exprimée dans la matinée avant la publication de ces accusations, assurant que Ronaldo et Mourinho respectent "pleinement leurs obligations vis-à-vis des autorités espagnoles et britanniques".

Gestifute se plaint d'avoir été interrogée par un consortium de médias de façon "insidieuse" au sujet de leurs obligations fiscales. Ni Cristiano Ronaldo, champion d'Europe cet été avec le Portugal, ni Jose Mourinho "n'ont été impliqués dans des procédures judiciaires (de) la commission de fraude fiscale" en Espagne, assure Gestifute.



(Avec AFP)