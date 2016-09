Ferme éolienne : un projet de 750 millions d'euros en Iran

Les énergies renouvelables ont le vent en poupe en Iran. Le groupe international Meci basé en Suisse vient de signer un accord avec le gouvernement iranien pour construire une ferme éolienne de 750 millions d'euros d'après Bloomberg.

Le projet qui est localisé dans les régions montagneuses au nord de l'Iran, aurait une capacité de 270 mégawatts selon une déclaration de la firme. Les tests de turbines ont déjà lieu sur place selon le président de Meci, Jeremiah Josey.

Un fort potentiel de croissance

M.Josey a souligné que "l'Iran est arrivé à un moment intéressant de son histoire.[...] Il y a beaucoup de croissance à capter. Ils sont en train de rattraper 20 ans de retard technologique en cinq ans." Depuis la levée des sanctions économiques contre l'Iran relatives au respect de l'accord sur le nucléaire, le pays a reçu plus de 150 délégations étrangères commerciales selon Bloomberg. Les représentants des délégations cherchent en effet à conquérir un marché de plus de 80 millions d'habitants. Par ailleurs, le ministre iranien de l'Energie Hamid Chitchian avait déclaré en juillet dernier dans une interview que la production plus intensive d'énergie verte sur le territoire allait permettre au pays d'exporter plus d'énergie fossile à l'étranger.

L'entreprise Meci a signé un accord de cinq ans avec le ministre de l'Energie iranien dans lequel le prix de rachat de l'énergie produite est fixe. M. Josey a ajouté que le contrat pourra être étendu.

Meci financera le projet par des emprunts et des partenaires détenant des fonds de capitaux propres selon le PDG. Le groupe suisse a également obtenu un accord pour bâtir une installation de cogénération d'énergie (chaleur et électricité) qui sera alimentée par du gaz naturel pour une capacité de 100 mégawatts. Meci a pour objectif d'installer des infrastructures produisant plus d'un gigawatt d'énergie propre en Iran à partir du solaire et de l'éolien.

Le Danemark avait également montré son intérêt il y a quelques mois pour soutenir le développement du secteur des énergies renouvelables en Iran. Le pays scandinave avait exploré la possibilité de mettre en place une filière pour la fabrication d'éoliennes afin de faciliter les exportations dans la zone. L'Espagne et l'Azerbaijan ont également exprimé leurs intérêts pour développer la filière des énergies vertes.

Un secteur de l'énergie à développer

Dans une étude intitulée "Iran : Back in the game ?", des économistes de l'assureur crédit Euler Hermes ont étudié le potentiel de croissance et d'investissements en Iran. Les acteurs économiques de l'Union européenne devraient en être les premiers bénéficiaires notamment pour les exportations. L'Allemagne figure en première position des bénéficiaires suivie de la France et de l'Italie. Par ailleurs, le cabinet juridique Watson Farley and Williams spécialisé dans le secteur de l'énergie, rappelait également dans une note publiée en mai dernier que l'Iran avait adopté une réglementation favorisant le développement des énergies renouvelables sur son territoire à court terme.

En décembre prochain, le Green Power Global, l'un des plus grands congrès sur les énergies renouvelables au niveau mondial, devrait avoir lieu à Téhéran. Ce sera l'occasion pour des entreprises européennes de conquérir de nouveaux marchés dans ce secteur en plein développement.