Formation : la France se classe parmi les meilleurs en master de management

La France confirme sa domination internationale dans les formations en management. Le célèbre journal économique et financier américain vient de publier son classement annuel des meilleurs masters en management du monde. Sur plus de 90 formations retenues, la France présente 24 masters d'excellence dans ce domaine. Ce qui en fait un des pays les plus réputés pour ce type de formation.

La France présente trois écoles dans le top cinq de ce classement. Il s'agit d'HEC Paris (2e), l'Essec (3e) et l'ESCP (4e). Cette dernière fait une remontée dans le palmarès puisqu'elle se classait en 7e position l'année dernière. L'université de Saint-Gall en Suisse se classe en première position dans la sélection du journal américain.

Parmi les nouveautés, il y a également l'entrée d'écoles françaises telles que l'ESC de Rennes qui se classe à la 35ème position ou le master en business international de l'université Paris Dauphine (57e rang). L'école de management de Strasbourg fait également son apparition dans cette sélection (76e) avec son master en management.

Des critères précis

Le douzième classement du Financial Times est basé sur des critères précis tels que le salaire, le taux d'accès à l'emploi trois mois après la sortie de l'école, l'internationalisation de l'école, les partenariats avec les entreprises. Le classement est ensuite établi selon un système de pondération des critères. Par ailleurs, pour figurer dans le tableau, l'école doit présenter un nombre de prérequis comme une accréditation de l'association AACSB ( the Association to Advance Collegiate Schools of Business) ou recevoir le label Equis délivré par le EFMD (organisme d'accréditation basé à Bruxelles). Pour être éligible, au moins 20% des étudiants de la formation doivent répondre à l'enquête du FT. L'ensemble de ces critères reflète ainsi l'exigence de cette sélection qui assoit la réputation de la France pour ce type de formation.