"Génération Z" : quel est le pays le plus pessimiste ?

La "génération Z", née entre 1995 et 2001, est-elle pessimiste ? C'est ce qu'affirme une enquête publiée ce mercredi par la Varkey Foundation, organisation à but non lucratif, et menée dans 20 pays par le cabinet Populus *. 37% des jeunes pensent que le monde se dégrade. Et parmi eux, les Français sont les plus négatifs (53%), suivis par l'Italie et la Turquie. Dans l'Hexagone, le taux de bonheur est seulement de 57% - ce qui reflète la tendance des économies avancées comme les Etats-Unis (63%) et le Canada (60%). Alors que les pays émergents, comme l'Indonésie ou le Nigéria, se disent plus heureux.

"À une époque où les mouvements nationalistes et populistes mettent l'accent sur ce qui divise les gens, il apparaît que les jeunes, quelles que soient leur nationalité ou leur religion, ont des points de vue étonnamment proches sur le monde", note Vikas Pota, directeur de Varkey Foundation. Ainsi les jeunes entre 15 et 21 ans partageraient les mêmes craintes quant à l'avenir. "Plus de huit jeunes sur dix déclarent redouter l'extrémisme et le terrorisme (83%) et les conflits et la guerre (81 %) - plus que le changement climatique (66 %), les épidémies (62 %), l'écart croissant entre riches et pauvres dans le monde (69 %) ou la vitesse des changements technologiques (30 %)", détaille l'étude. Du côté des priorités, la famille (47%) est largement en tête devant la carrière professionnelle (12%) et l'argent (9%).

Religion, liberté d'expression... Les jeunes sont divisés

La "génération Z" se distingue notamment sur :

la religion : Moins de la moitié des jeunes (42 %) déclare que la foi est importante dans leur vie. La religion est peu présente pour la plupart des jeunes européens, mais elle continue d'exercer une forte influence en Afrique et en Amérique. Ainsi, près de huit jeunes Africains sur dix (77 %) déclarent que la foi est importante. Au point d'être parfois un facteur déterminant pour nouer des amitiés comme au Nigeria, où 43% des sondés estiment que la religion joue un rôle important pour créer de nouvelles relations.

la liberté d'expression : La moitié seulement des jeunes sondés pense que ce droit devrait exister même s'il s'avère offensant pour une religion (56 %) ou des minorités (49 %). Le soutien à la liberté d'expression même si elle peut offenser une religion est le plus marqué en Turquie (78 %) et en Argentine (70 %).

| *"Generation Z: Global Citizenship Survey - What the world's young people think and feel". Une enquête publiée par la Varkey Foundation et menée par le cabinet Populus du 19 septembre au 26 octobre 2016. Elle a été réalisée sur 20.088 personnes, âgées entre 15 à 21 ans, dans 20 pays : Allemagne, Afrique du Sud, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Royaume-Uni, Russie et Turquie.