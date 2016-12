Humanitaire : quelles sont les ONG les plus efficientes en matière de dons ?

Les philanthropes s'intéressent de plus en plus à la rentabilité de leurs dons. Pour tenter de rendre compte des organisations non-gouvernementales les plus efficaces, l'association GiveWell propose un classement pour permettre "d'aider les donateurs à décider où donner."

Si des associations mesurent la fiabilité des ONG en évaluant le pourcentage des dons qui est réellement affecté aux actions annoncées, GiveWell va plus loin en s'appuyant sur le concept de "l'altruisme efficace" développé par l'intellectuel Peter Singer. L'association française Altruisme efficace lancée en juillet dernier explique les enjeux de cette démarche :

"L'altruisme efficace est une démarche visant à réfléchir de manière rationnelle aux meilleurs moyens d'aider les autres, et à les mettre en oeuvre de manière concrète. Ainsi, il s'agit d'évaluer rigoureusement les conséquences de nos actions afin que notre empathie se traduise par de vrais résultats. C'est alors une invitation à être plus généreux, et à diriger nos ressources là où elles feront le plus de bien."

Crédits : Katrina Manson/Reuters

La première ONG la plus efficace recensée par GiveWell est Against Malaria Foundation (AMF). La malaria est la maladie qui tuerait le plus d'enfants en Afrique. 600.000 décès seraient causés par cette maladie dans le monde chaque année selon l'OMS. En donnant juste 1,50 dollar à AMF, cela permet de protéger une personne de la malaria pendant un an. Si les personnes peuvent être généreuses, GiveWell recommande de faire une donation de 3.340 dollars. Ce qui pourrait protéger une personne pendant une vie entière. La lutte contre cette maladie passe principalement par des moyens de prévention.

2-Schistosomiasis Control Initiative

Crédits : Yale Rosen/Flickr

La Schistosomiase est une maladie chronique provoquée par des vers parasites. Les victimes peuvent être infectées lors d'activités agricoles, domestiques, professionnelles en contact avec de l'eau contaminée. Plus de 258 millions de personnes avaient besoin d'un traitement dans le monde en 2014. 90 % des cas seraient localisés dans seulement 20 pays, souvent très pauvres. GiveWell a indiqué qu'avec un don de 1,23 dollar, un enfant pourrait être protégé de cette maladie infectieuse.

3 - Deworm the World Initiative

Crédits : Thomas Ouellette/Wikimédia Commons/CC

Deworm the World Initiative (DWI) assiste les gouvernements pour renforcer les traitements de vermifuge dans les écoles. GiveWell estime que le coût du traitement par enfant s'élève à 30 centimes de dollars par enfant avec le programme de de DWI. La campagne menée par l'OMS en 2014 a permis de traiter plus de 395 millions d'enfants, ce qui représente l'une des plus grandes campagnes publiques au monde.

4. END Fund

Crédits : END Fund

Comparée aux autres associations qui travaillent pour des campagnes de décontamination, END Fund occupe plus de fonctions administratives et logistiques. L'organisation s'occupe de bourses, offre de l'aide technique et gère des levées de fonds pour éliminer des maladies tropicales.

La recherche de GiveWell indique que cette organisation a besoin d'argent pour sa prochaine campagne. Et recommande de faire un don de 500 dollars. "Nous estimons qu'elle utilisera entre 10 et 22 millions de dollars en 2017, pour sécuriser des financements," déclare GiveWell.

5- Sightsavers

Crédits : J P Davidson/Flickr

Sightsavers travaille sur des cas d'infections qui peuvent entraîner la cécité ou des déficiences visuelles partielles dans plus de 30 pays et dispose de compétences dans bien d'autres domaines. Dans le monde, plus de 39 millions de personnes seraient atteintes de cécité totale et 246 millions auraient des problèmes de vue selon l'OMS. "Nous croyons qu'il y a de fortes preuves de l'impact positif de leur campagne" souligne GiveWell. Cette dernière recommande des dons à hauteur de 300 dollars.

6- Malaria Consortium

Crédits : Malaria consortium

Selon le centre américain pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC), 3,2 milliards d'êtres humains (près de la moitié de la population mondiale) vivent dans des zones à risques pour la transmission de la malaria. 106 pays seraient concernés selon l'organisation. The Malaria Consortium essaye de réduire la diffusion de cette maladie par un système de chimioprévention saisonnière recommandés par l'OMS. L'institution internationale recommande d'administrer "des traitements antipaludiques aux enfants pendant la saison du paludisme dans des zones où la transmission a un caractère fortement saisonnier." Elle indique également que ce type de traitement présente un bon rapport coût-efficacité. Plus de 25 millions d'enfants âgés de 3 à 59 mois pouvaient bénéficier de cette prévention chaque année. GiveWell suggère des dons de 500 dollars pour le Malaria Consortium.

7- GiveDirectly

Crédits: GiveDirectly

GiveDirectly est l'une des rares organisations de charité sélectionnés dans le classement de GiveWell qui ne traite pas de la malaria mais permet de donner directement aux plus pauvres. Sa mission principale est d'envoyer des dons aux habitants de l'Ouganda et du Kenya. L'organisation transmet directement l'argent aux habitants sur leurs téléphones mobiles afin qu'ils puissent effectuer des réparations dans leurs logements, payer les droits de scolarité pour leurs enfants, ou s'acheter de la nourriture. GiveWell affirme que "des preuves évidentes ont montré que des transferts d'argent sans condition pouvaient vraiment aider les gens [...] Par ailleurs des travaux de recherches ont montré que le bien-être psychologique pouvait augmenter significativement après avoir reçu des dons." L'autre bonne nouvelle pour les donateurs est que 87% des dons effectués à GiveDirectly vont directement aux familles dans la pauvreté. GiveWell préconise de faire des dons à hauteur de 250 dollars à GiveDirectly.