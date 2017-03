Il y a déjà un effet Trump sur l'immigration illégale en provenance du Mexique

Les promesses de Donald Trump d'expulser massivement les immigrants clandestins a un effet répulsif certain sur les Mexicains désireux d'entrer sur le sol américain. Les immigrations illégales vers les États-Unis en provenance du pays d'Amérique latine ont chuté drastiquement, reculant de 40% entre janvier et février, a annoncé mercredi 8 mars le secrétaire à la Sécurité intérieure John Kelly, faisant référence à un communiqué du Service des douanes et de la protection des frontières.

"Ce changement [...] est particulièrement significatif parce que [l'on observe] historiquement une augmentation de 10 à 20% dans les appréhensions d'immigrants clandestins de janvier à février. Au lieu de cela, cette année nous avons observer un recul de 31.578 personnes [interpellées] à 18.762", détaille le Service des douanes dans un communiqué publié sur son site.



Nombre d'arrestations à la frontière par les douanes entre 2012 et 2017. Crédits : Homeland security.

L'agence gouvernementale souligne plus loin le caractère "encourageant" de la nouvelle alors que les arrestations d'immigrants clandestins ont grimpé de 35% sur un an entre octobre et janvier. En outre, les douanes notent une augmentation drastique des prix des passeurs le long de la frontière sud des États-Unis, passés dans certaines régions montagneuses de 3,500 à 8.000 dollars avec une augmentation moyenne tournant autour de 130%.

Accusant l'immigration illégale de nombreux maux, le président américain Donald Trump a promis, outre la construction d'un mur à la charge du Mexique, d'expulser plus de trois millions de clandestins et de recruter des milliers de personnes aux douanes et services d'immigrations afin de se charger de la tâche. Ses intentions rencontrent néanmoins une forte opposition locale, nombreuses sont les personnes en situation illégale à avoir apporté beaucoup aux États-Unis, tant en s'investissant dans leur ville ou en rejoignant l'armée.

