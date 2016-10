Inde : les smartphones, nouveaux marqueurs des inégalités homme-femme

Faire un selfie avec ses amis, partager son humeur sur les réseaux sociaux, des usages anodins qui sont loin d'être une évidence pour les femmes en Inde. Souvent pointé du doigt sur la condition féminine, le pays pourrait voir la situation s'aggraver face aux inégalités dans l'accès aux nouvelles technologies.

À l'heure où le gouvernement parie sur le numérique, les femmes sont largement marginalisées à cause du modèle patriarcal. En février dernier, le conseil municipal d'un village situé dans le Gujarat, région natale du premier ministre Narendra Modi, a décidé d'interdire aux adolescentes et aux femmes célibataires l'usage de téléphones portables, selon Reuters. Les élus estimant qu'un tel comportement est aussi "nuisible à la société" que la consommation d'alcool.

Plusieurs autres villages des comtés aux alentours ont suivi le mouvement. Dans le Mehsana, toute personne prise en flagrant délit doit désormais s'acquitter d'une amende de 2.100 roupies (29 euros).

Les hommes sont 114 millions de plus à détenir un téléphone portable

En Inde, les hommes sont 114 millions de plus à détenir un téléphone portable, soit le second pays le plus inégalitaire dans le monde selon l'étude "Connected Women" de GSMA, looby mondial de la téléphonie mobile. De l'achat du terminal au paiement du forfait, les femmes sont encore largement soumises au bon vouloir de leur conjoint.

Pourtant, Narendra Modi est un fervent défenseur du numérique. Le chef du gouvernement considère même Internet comme un levier pour lutter contre la pauvreté. Il est d'ailleurs à l'origine d'un programme ambitieux nommé "Digital India" et visant, entre autres, à équiper villes et villages en réseaux Wifi. Même le système de recherche d'emplois a été digitalisé, avec la création d'un portail web dédié en 2015. Moins équipées et plus surveillées, les Indiennes vont bien moins bénéficier de ces dispositifs que leurs concitoyens masculins.

Des opportunités économiques manquées

"Les téléphones portables, en particulier les smartphones, vont devenir le plus grand défi pour atteindre l'égalité homme-femme. En interdire l'accès aux femmes serait passer à côté d'opportunités pour les femmes et l'économie", estime Osama Manzar dans les colonnes du Wall Street Journal, fondateur de l'ONG "Digital Empowerment Foundation", qui aide des populations marginalisées à avoir accès à la technologie.

Alors que moins d'un tiers des femmes travaillent (29%) contre la quasi-totalité des hommes (81%), les inégalités d'accès à la technologie ne peuvent que confirmer la tendance, voire l'accentuer.

De plus, à cause de ces barrières sociétales, le secteur de la téléphonie mobile s'assoit sur 17 milliards de dollars de recettes sur cinq ans, selon GSMA :