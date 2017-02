Investissements aux États-Unis : Shinzo Abe veut séduire Donald Trump

Shinzo Abe ne compte pas arriver à Washington les mains vides. Le premier ministre japonais sera aux États-Unis vendredi pour sa première visite officielle - alors qu'il avait été le premier dirigeant étranger à être reçu de manière informelle par Donald Trump après son élection.

"J'ai le sentiment après ces discussions que nous pouvons construire une relation de confiance", avait-il alors confié à la sortie de la Trump Tower.

Pour bâtir cette relation, Shinzo Abe compte sur un vaste plan d'investissements dans des infrastructures en cinq volets, intitulé "Japon-Etats-Unis, initiative de croissance et d'emploi". La troisième économie mondiale se dit susceptible de générer 700.000 emplois aux États-Unis et "créer des nouveaux marchés de 450 milliards de dollars dans la décennie à venir", selon le Wall Street Journal.

Une "situation gagnant-gagnant"

Le Japon devrait investir 17.000 milliards de yens (140 milliards d'euros) de fonds publics et privés sur dix ans, selon des sources anonymes citées par Reuters. Ce montant inclut le développement de lignes ferroviaires à grande vitesse dans le nord des États-Unis, au Texas et en Californie. Il prévoit aussi le remplacement de 3.000 rames de trains et de métros américains. La collaboration entre les deux pays devrait aussi couvrir des domaines comme la coopération robotique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore l'exploitation spatiale.

Depuis son élection, Donald Trump a régulièrement pris à parti le Japon - au même titre que la Chine. Le président des États-Unis a notamment menacé le groupe Toyota et accusé le Japon de dévaluer sa monnaie pour gagner un avantage compétitif sur les États-Unis. Il a également retiré les États-Unis du traité de libre-échange transpacifique (TPP) après sa prise de fonction, alors que le Japon y voyait l'occasion de faire contrepoids à l'influence chinoise. Questionné sur le positionnement de Donald Trump par le parlement japonais la semaine dernière, Shinzo Abe assurait : "Je m'opposerai à ce que je dois objecter", rapporte le Washington Post. "J'aimerais expliquer clairement que ce n'est pas une partie qui va bénéficier [de la relation] mais les deux parties. C'est une situation gagnant-gagnant."