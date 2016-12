Israël : l'ONU demande l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution demandant l'arrêt des constructions visant à la colonisation par Israël de la Cisjordanie.

Les Etats-Unis, qui d'ordinaire opposaient leur veto à toute résolution visant la question de la colonisation des territoires occupés palestiniens, se sont cette fois abstenus sur le texte présenté par la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Venezuela et le Sénégal.

La veille, l'Egypte qui avait proposé le texte avait décidé de faire machine arrière sous la pression d'Israël et du président élu américain Donald Trump.

La résolution a été adoptée par 14 des 15 Etats membres siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU.

Israël ne respectera pas la résolution

L'ambassadeur d'Israël a dénoncé cette résolution et critiqué l'abstention des Etats-Unis, affirmant "ne pas douter" que la nouvelle administration américaine et le nouveau secrétaire général allaient travailler à une nouvelle ère des relations entre Israël et les Nations unies.

Israël ne respectera pas la résolution adoptée vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU demandant un arrêt immédiat des activités de colonisation de la Cisjordanie, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

"Israël rejette cette résolution anti-israélienne honteuse de l'ONU et ne respectera pas ses termes", précise le communiqué.

(avec Reuters)