Japon : la confiance des consommateurs rebondit modestement

Le bien-être dans son ensemble a augmenté de 0,4 point, à 40,9 points. Même tendance du côté des perspectives de croissance des revenus (+0,5 point à 40,9 points) et des intentions d'achat de biens durables (+0,2 point à 41,5 points).

Le sous-indicateur de l'emploi a progressé plus fortement (+1,5 point à 44,5 points), alors que le taux de chômage est au plus bas depuis 1995 (autour de 3% de la population active), et les conditions d'emploi de plus en plus favorables, avec en juillet 137 offres pour 100 demandes, du jamais vu en un quart de siècle.

Pour chacun des indices mentionnés, un résultat inférieur à 50 indique que ceux qui redoutent une dégradation sont plus nombreux que ceux qui entrevoient une amélioration. L'étude a été conduite auprès de 8.400 foyers (dont 5.712 composés de deux personnes ou plus).

La crainte d'une stagnation se confirme

Les statistiques du mois de juillet, publiées ces derniers jours, ont été dans l'ensemble médiocres : la production industrielle a fait du surplace, la consommation des ménages a reculé pour le cinquième mois de suite, et les prix à la consommation ont diminué de 0,5%, soit le repli le plus prononcé depuis mars 2013.

Les données révisées du PIB sont attendues jeudi prochain. Les chiffres préliminaires avaient révélé une stagnation de l'économie japonaise au deuxième trimestre, après une modeste croissance de 0,5% au premier.

(avec l'AFP)