Japon : Shinzo Abe fait flamber la dépense publique avant de lancer des élections anticipées

La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,5% lundi, soutenue par l'affaiblissement du yen et la perspective d'élections législatives anticipées par Shinzo Abe. Lors d'une conférence de presse organisée en toute fin de séance, Shinzo Abe a annoncé un nouveau programme de relance économique : le Premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé à ses ministres de mettre au point d'ici à la fin de l'année un vaste plan d'investissement public d'un montant de 2.000 milliards de yens (14,9 milliards d'euros).

Dynamiser l'éducation et la productivité des entreprises

S'exprimant lors d'une réunion de ses proches conseillers, Shinzo Abe a déclaré que ces mesures de relance devraient se traduire notamment par des aides à l'éducation et à la petite enfance, et inciter les sociétés à investir davantage pour améliorer leur productivité.



Abe devrait annoncer lors d'une conférence de presse lundi à 09h00 GMT des élections législatives anticipées, dans l'espoir de tirer parti d'une hausse de sa cote de popularité et de la confusion actuelle au sein de l'opposition. Annoncées le 17 septembre dernier, ces élections législatives, les troisièmes depuis l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe en décembre 2012, devraient se produire à une date ou l'autre à partir du 22 octobre, pour tirer profit de la hausse de sa cote de popularité et de la confusion qui règne au sein de l'opposition. En effet, perçu comme arrogant après plus de quatre ans au pouvoir, Shinzo Abe avait vu sa cote descendre sous les 30% dans certaines enquêtes d'opinion en juillet, avant de se redresser.

Une manœuvre désapprouvée par deux tiers des Japonais

Le chef du gouvernement entend profiter aussi des difficultés du Parti démocrate, le principal parti d'opposition, en proie à des défections et dont la cote de soutien actuelle ne dépasse pas les 10%.



Pour autant tout n'est pas joué, car cette dissolution irrite deux Japonais sur trois selon un sondage publié dimanche 24 septembre. C'est sans doute la principale raison pour laquelle le Premier ministre a décidé de ce plan de relance, qui pourrait être un moyen d'attirer des électeurs vers la formation du Premier ministre, le PLD (Parti libéral-démocrate).

(Avec Agences)