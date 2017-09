L'Ecosse fait un pas vers le revenu universel

L'idée continue de faire son chemin, aux quatre coins du globe. Après des expérimentations lancées en Finlande, à Barcelone ou encore en Alaska, c'est au tour de l'Ecosse d'envisager la mise en place du revenu universel. Selon des informations relayées par le journal britannique The Independant, l'Ecosse pourrait instaurer un revenu universel de 150 livres sterling (maximum) par semaine et par personne (soit environ 165 euros).

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé que le gouvernement allait financer des recherches afin d'évaluer la faisabilité d'une telle mesure. Selon elle, une mesure comme le revenu universel méritait d'être étudiée si "on se projette sur la prochaine décennie, et même plus loin". Car l'instauration d'un revenu universel en Ecosse pourrait être due à une volonté de prendre ses distances avec le système de protection sociale actuellement en vigueur au Royaume-Uni. Il prendrait donc la place des aides actuellement distribuées aux Écossais, comme les aides au logement par exemple.

150 livres pour les retraités, 100 pour les actifs

The Independent évoque un revenu universel qui serait de 150 livres sterling par semaine pour les pensioners (les retraités), de 100 livres par semaine pour les actifs et 50 livres pour les enfants de moins de 16 ans. Ce scénario pourrait donc également signifier que le revenu universel écossais prendrait également la place du système de retraite actuellement en vigueur en Ecosse.

A ce montant là, le revenu universel à la mode écossaise s'approcherait de celui qui a été testé en Finlande depuis le 1er janvier. 2.000 personnes âgées de 25 à 58 ans touchent en effet 560 euros mensuels de revenu universel depuis le début de l'année. Mais l'expérimentation finlandaise diffère de la version qui semble être envisagée en Ecosse sur un aspect crucial : le revenu universel finlandais ne remplace aucune des aides existantes, qui continuent donc d'être versées aux bénéficiaires si il y a droit. La fin du test finlandais est prévue pour 2018.

