L'Europe frappée par le froid

La France et l'Europe doivent faire face à une vague de froid ce week-end. Dans l'Hexagone, la nuit de vendredi à samedi a été très froide, jusqu'à -11°. Meteo France prévoit un radoucissement avec un minimum de -3° dans les Savoie cette nuit et entre 0° et 1° sur le quart nord-est du pays.

Vigilance en France

L'institut a pourtant émis un bulletin de vigilance neige et verglas, plaçant jusqu'à dimanche 8 janvier au matin pas moins de 38 départements en « vigilance orange », appelant à une « très grande prudence » et à l'existence possible de « phénomènes dangereux ». La zone concernée inclut les Hauts-de-France et l'Île-de-France, mais aussi les anciennes régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Bourgogne ainsi que le nord de la région Centre, l'Orne, la Sarthe, l'Allier, le Jura, la Loire, l'Ain et le Rhône.

10 morts en Pologne

En Europe, la France apparaît cependant comme assez protégée. L'Allemagne a connu un épisode de grand froid, notamment dans les Alpes bavaroise où le mercure est descendu jusqu'à -26°. En Suisse, les températures étaient partout négatives, avec un record enregistré à -29,9° à La Brévine, capitale de la « Petite Sibérie » dans le canton de Neuchâtel. En Pologne, les températures sont parfois tombées jusqu'à -20° et dans ce pays, le froid a tué dix personnes, des sans-abris qui n'ont pas pu se protéger du froid. Le problème des morts de sans-abris en Pologne devient critique : on enregistre déjà 46 morts depuis novembre. La question se pose également en Hongrie où le nombre de morts par froid s'élève à 80 à ce jour, dont une trentaine de personnes n'ayant pas les moyens de payer le chauffage.

La Russie est également frappée : on a enregistré -30° à Moscou et -24° à Saint-Pétersbourg où l'on a déploré également la mort par hypothermie d'un homme.

Le sud-est aussi touché

La région méditerranéenne et balkanique n'est pas épargnée par cette vague de froid. A Athènes, la neige persiste comme dans le reste de la Grèce et les températures sont proches de 0°. A Istanbul, en Turquie, il a fallu fermer le trafic de l'aéroport Atatürk en raison d'une épaisseur de neige de 17 cm sur les pistes. 400 vols ont été annulés. Le trafic maritime sur le Bosphore a aussi été suspendu. En Bulgarie, un sans-abri est mort à Blagoevgrad et on a retrouvé près de la frontière turque le corps de deux migrants irakiens morts de froid. Un Afghan était mort en Grèce vendredi dans les mêmes conditions. En Italie, où le trafic routier est fortement gêné par la neige, deux sans-abris sont décédés en Campanie, la région de Naples.