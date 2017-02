La Corée du Nord provoque un tollé après un nouvel essai balistique

La Corée du Nord a tiré dimanche un projectile non-identifié dimanche en direction de la mer de Corée conduisant les services de présidence à convoquer un conseil national de sécurité. Selon l'agence de presse Yonhap, le missile a parcouru une distance de 500 kilomètres.

L'engin a été tiré depuis l'ouest de la Corée du Nord, a précisé l'état-major dans un bref communiqué sans livrer davantage de précisions.

Dans son discours du Nouvel an, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé qu'un essai de missile intercontinental était imminent et les médias officiels ont prévenu qu'un tir était possible à tout moment, des déclarations jugées crédibles par certains experts.

Lors d'un discours prononcé à l'occasion du nouvel an, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que son pays était en passe de tester un missile balistique intercontinental.

Pyongyang a fait depuis 2006 l'objet de plusieurs trains de sanctions en raison de son programme nucléaire et de ses tirs de missiles balistiques.

(Avec Reuters)