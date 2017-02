La Suisse va-t-elle finir sur la "liste noire" des paradis fiscaux de Bruxelles ?

Afin de se conformer à ces nouvelles règles internationales, la Suisse a jusqu'en 2019 pour supprimer le statut fiscal particulier. Dans le cas contraire, elle risque notamment de figurer sur la "liste noire" des paradis fiscaux de l'Union européenne. (Crédits : © Denis Balibouse / Reuters)

La victoire du "non" au référendum dimanche est une claque électorale pour la droite au pouvoir qui soutenait corps et âme la réforme sur l'imposition des entreprises, censées se substituer à la fin du statut fiscal particulier. Contrainte par ses partenaires commerciaux et les grandes entreprises, la Suisse doit toujours revoir sa fiscalité et vite.