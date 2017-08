Le Conseil de sécurité des Nations unies condamne le tir de missile nord-coréen

Aucune sanction mais un avertissement. Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est exprimé dans un communiqué suite au tir d'un missile lancé par la Corée du Nord qui, avant de finir sa course dans l'océan Pacifique, avait survolé le Japon.

L'organisme onusien a également prié Pyongyang de cesser ces tirs et de mettre fin à ses programmes nucléaires et balistiques. Une nécessité jugée "de première importance" pour apaiser les tensions entre les Etats.

Sanctions ou pas : le débat est ouvert

Le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas manqué d'appeler les Etats à mettre en oeuvre les sanctions déjà décidées auparavant à l'encontre du régime nord-coréen. Pour autant, aucune nouvelle sanction n'a été évoquée.

La question divise au sein du Conseil de sécurité. En effet, certains membres du Conseil de sécurité - la Chine et la Russie notamment - estiment que seuls des tirs de missiles de longue portée ou d'armes nucléaires pourraient justifier de nouvelles sanctions. D'autres pays à l'inverse, comme le Japon ou la Corée du Sud, réclament une position plus ferme des Nations unies. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président sud-coréen Moon Jae-in ont d'ailleurs convenu d'exercer une pression plus forte sur Pyongyang afin de contraindre le régime nord-coréen au dialogue.

(avec Reuters)